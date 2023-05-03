У Зеленского ответили, какова вероятность, что Путин будет в Гааге на скамье подсудимых

В Офисе президента работают над тем, чтобы привлечь российское политическое и военное руководство к международному трибуналу.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua.

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"Для этого мы настаиваем на том формате (международном трибунале – ред.), о котором вы сказали. Ведь именно полноценный международный трибунал adhoc сможет привести высшее руководство РФ, включая лидера этого государства, к наказанию за самое ужасное преступление – преступление агрессии. Мы над этим работаем. Вы видите, что растет количество членов руководящей группы, которые присоединяются к позиции о необходимости такого трибунала", – рассказал он.

Жовква отметил, что продолжаются дискуссии по формату трибунала, однако президент Украины Владимир Зеленский настаивает на международном судопроизводстве.

"Вы будете видеть буквально уже в ближайшие дни те меры, которые лично будет иметь президент, чтобы мир принял именно формат международного трибунала, полноценного в отношении высших преступников государства-агрессора", — добавил замглавы руководителя ОП.

Международный уголовный суд выдал разрешение на арест Путина

Напомним, в марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию.

Теперь власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили Россию, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Владимира Путина по ордеру МКС. Об этом сообщило издание Sunday Times. По данным СМИ, ЮАР пытается убедить Кремль отказаться от идеи визита.

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