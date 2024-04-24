У Зеленского подтвердили, что Украина получит ракеты ATACMS большой дальности

Ожидается, что Байден подпишет законопроект о помощи Украине уже 24 апреля.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что Украина получит американские ракеты ATACMS большой дальности в рамках нового пакета военной помощи от США.

Об этом Ермак сообщил в эфире ТСН в рамках телемарафона.

Телеведущий отметил, что Конгресс обязал президента США Джо Байдена "как можно скорее" передать Украине ракеты ATACMS большой дальности. Однако у него остается право отказаться выполнять требование, сославшись на обоснование в сфере безопасности. Руководитель ОП ответил, ждать ли украинцам эти ATACMS.

"Ожидаем, что в этом пакете будет все, что нам необходимо, потому что наши военные, главком, министр обороны — на постоянном контакте. Партнеры знают, что нам необходимо, и в том числе тот вид вооружения, который вы упомянули", — заявил Ермак.

"Сегодня уровень сотрудничества между нашими военными, военным и политическим руководством наших стран дает нам абсолютно четкую веру в то, что в этом большом пакете будут действительно все те наименования, о которых мы уже столь долгое время говорим", — добавил руководитель ОП.

Он также отметил, что Украина ожидает подписания Байденом законопроекта о помощи на 60 млрд дол. уже 24 апреля.

Напомним, ранее издание CNN со ссылкой на источники сообщило, что администрация Байдена готовит новый пакет помощи Украине на около 1 млрд дол., который может впервые содержать ракеты ATACMS большой дальности или армейские тактические ракетные системы.

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