У Зеленского рассказали, сколько времени Украина будет освобождать свои территории: "Война не продлится вечно"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал воздержаться от комментариев по освобождению украинских территорий и доверять Генштабу. В то же время он подчеркнул, что война не может продолжаться вечно.

Об этом он сказал 22 ноября в эфире телемарафона.

"У нас есть положительная динамика военных действий. Прогнозы — это нормально, потому что они должны дать нам надежду, что эта война не бесконечна. И эта война не будет продолжаться бесконечно. Есть ресурсы РФ, есть санкционное давление, есть устойчивая военная несостоятельность РФ, которую они не могут компенсировать мобилизацией и переводом своей экономики на военные рельсы. То есть объективная логика военного процесса. Украина демонстрирует другой подход к войне, абсолютно волевую тенденцию, что мы должны освободить свою территорию. Сейчас очевидно, что в РФ происходят панические процессы, когда они строят элементы обороны в тылу, у них сейчас в информационном плане истерика, мол, они "отрицательно наступают", но надо что-то делать", — пояснил Подоляк.

Советник главы Офиса президента считает, что Россия чувствует свой проигрыш, а деоккупация всех украинских территорий может быть быстрой.

"Россия чувствует свой проигрыш. Это также чувствуют наши западные партнеры, поэтому они осторожно комментируют переговорные процессы. Там уже говорят, что о переговорах должна говорить Украина. И именно украинский президент формирует повестку дня сегодня. Исходя из логики, математики, психологии войны — освобождение наших территорий может быть быстрым. Но кроме Генштаба и Ставки, никто не видит реальной картины того, как мы будем освобождать наши территории", — пояснил Подоляк.

Война России против Украины

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства. Оккупанты двинулись с севера, юга и востока. В Кремле хотели устранить законную власть и установить в Киеве свой марионеточный режим.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что фейковым "президентом" Украины Россия планировала сделать государственного изменника Януковича. Однако ВСУ сломали планы россиян и дали достойный отпор оккупантам.

Силы обороны провели успешные операции на севере Украины и освободили наши территории. Также ВСУ провели контрнаступление на Харьковском и Херсонском направлениях.

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