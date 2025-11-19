У Зеленского сообщили, с кем будет встречаться президент Украины сегодня в Турции

Переговоры в Турции / © ТСН

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Анкару в рамках своего турне. Главным событием дня станут вечерние переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщила корреспондент ТСН Ирина Кондрачук со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

По плану сегодня в Анкаре состоится встреча Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Реклама

Переговоры запланированы на вечер и пройдут в формате с глазу на глаз. По завершении разговора президенты выйдут к представителям прессы, чтобы объявить результаты встречи и обсудить достигнутые договоренности.

В состав украинской делегации, прибывшей в Анкару, присоединился секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Ранее он уехал из Украины в командировку в Турцию.

Рабочий визит Зеленского начался с традиционного дипломатического мероприятия. Президент Украины возложил цветы и минутой молчания почтил память первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Что касается вероятной встречи со спецпредставителем США Стивом Виткоффом, информация о ней ни одной из сторон официально не сообщалась.

Реклама

Напомним, украинская сторона представит наработанные решения, направленные на активизацию переговоров по завершению войны, возобновлению обменов и возвращению пленных. Также будут обсуждаться гуманитарные вопросы и дальнейшее сотрудничество между Украиной и Турцией.

Представителей РФ на встречах не будет, а Анкара продолжает играть ключевую роль в дипломатических усилиях по урегулированию ситуации.