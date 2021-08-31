У Зеленского в США сегодня запланированы 8 встреч: день начал с традиционной тренировки

У Зеленского в США сегодня запланированы 8 встреч: день начал с традиционной тренировки

Во время пробежки в парке президента сопровождала охрана.

Президент Украины начал рабочий визит в Соединенные Штаты. В Вашингтон украинская делегация прибыла накануне, а сегодня у Владимира Зеленского назначен восемь встреч.

Об этом сообщает корреспондент ТСН в США Ольга Кошеленко.

В США только начало рабочего дня, для украинского президента он будет насыщенным. Начал он его в сопровождении охраны с тренировки в парке у Белого дома. Первая леди также провела тренировку, но отдельно от мужа.

Затем Зеленский отправился на первую встречу в энергетическом ведомстве. Далее запланирована встреча с руководителем Пентагона Ллойдом Остином.

А вечером жена президента Елена Зеленская будет открывать первый аудиогид в музее в Маунт-Верноне, который является резиденцией первого президента США Джорджа Вашингтона.

Накануне съемочная группа ТСН встретила президента у отеля, где он остановился, и расспросила об ожиданиях от визита.

Эксклюзивно для ТСН Зеленский рассказал, какие вопросы нацелен решить в Вашингтоне

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