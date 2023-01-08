Убедил военкомат, что сможет воевать с одной рукой: несгибаемые бойцы защищают Юг в 126 отдельной бригаде ТрО

Диджей убеждает, что воевать одной правой несложно, сложнее всего было в этом убедить военкомат.

126 отдельная бригада территориальной обороны из Одессы, но держат позиции на Херсонщине и делают все, чтобы "русский мир" не пришел к ним домой. Среди них парень, пришедший в армии в 18, хотя с рождения нет руки, говорится в ТСН.

На Юге нужно наблюдать за врагом круглосуточно, но ребята радуются, что с видом повезло. "Река — натуральная граница между ними и нами, и у нас здесь гораздо более выгодные позиции", — говорит "Барс".

Он шутит, война здесь похожа на большую охоту. “Я хорошо знаю историю и мы воюем, не восемь лет, а гораздо больше. Я с начала этой войны знал, что я должен брать в руки оружие. Раньше с оружием умел обходиться, охотничьим, скажем так, что по уткам, что по москалям. Утки вкуснее, я думаю”, – смеется боец.

Убежден, что нет никакого смысла даже говорить о перемирии с врагом. "Лучше общаться оружием, очевидно, что на человеческом языке не очень владеют", — говорит он.

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Они должны вернуться домой живыми – такое обещание дал семьям командир их подразделения. “Жизнь солдата на войне, она бывает очень коротка. Конечно, мои главные планы как командира подразделения — сохранить личный состав”, — отмечает “Барс”.

“Это такой инструмент, который косит чертополоа. Я здесь кошу чертополох”, — рассказывает о своем псевдо “Коса”.

Он стал офицером в начале 90-х, но занимался строительством, снова надел форму в начале войны в 2014. "Я в 15-м ее снял и думал, что ребята за меня довоевают", — говорит он.

У "Косы" один из самых молодых бойцов — "Диджей", пришедший в армию в 18-ть. Он быстро передвигается с автоматом и то, что справляется только одной рукой, даже не сразу заметно. Говорит, позывной "Диджей", потому что мечтал стать диджеем и желательно популярным. "Я выступал пару раз, из-за войны не случилось так, чтобы я очень популярен был", — говорит боец.

Диджей убеждает, что воевать одной правой несложно. “Я родился, со мной ничего не случилось, просто так случилось, хорошо справляюсь на компьютере, хорошо летаю на дроне. Я не могу вам сказать – для меня сложно или нет, ведь никогда не был с двумя руками”, – говорит он.

Сложнее всего было в этом убедить военкомат. "Я хорошо задолбил и три раза подходил к тем же людям, они к замкомбату, так я попал в свой батальон", — рассказывает "Диджей".

Уверяет, самые щемящие моменты, когда понимает, что одним только присутствием придает силы людям рядом. “Очень хотели пойти на войну, потому что увидели, что я здесь. Я мотивирую своих побратимов и придаю им дух», — уверен боец.

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