Убедить Америку — миссия невозможна: изменит ли Администрация Байдена свой курс по Украине и войне

Во время третьего за время полномасштабного российского вторжения визита в США Владимиру Зеленскому не удалось убедить Конгресс проголосовать пакет помощи Украине на 2024 год.

Видение Украины и США относительно дальнейших военных операций Сил обороны Украины на поле боя, как собственно, и по окончанию войны, кардинально отличаются. Это еще раз наглядно продемонстрировал визит Владимира Зеленского в Вашингтон, когда судьба дальнейшей американской помощи и поддержки Украины висит на волоске из-за тупика между демократами и республиканцами в Конгрессе.

Администрация Байдена так и не продемонстрировала желание лично защищать необходимость продолжения поддержки Украины, которую республиканцы и лично Дональд Трамп используют как таран против Джо Байдена и демократов в президентской предвыборной кампании. И на то есть три причины.

Во-первых, собственно победой Украины в Администрации Байдена видят уже то, что Киев устоял. Особенно на фоне недостаточно успешного, по мнению западных столиц, летнего украинского контрнаступления. Именно этот тезис, как говорят в Вашингтоне, будет легче "продать" американскому избирателю, чем будущие украинские победы, которых может и не быть.

Во-вторых, действующая американская Администрация никогда не считала выход на международно признанные границы 1991 года реалистичным сценарием, в отличие от информационного сопровождения этой цели внутри Украины. На Западе продолжают верить в то, что Путин согласится говорить с Украиной после выхода нашей армии на линию разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года, оставляя оккупированные Крым и часть Донбасса за скобками.

В-третьих, Администрация Байдена не особо хочет защищать Украину в политической борьбе с республиканцами, потому что опасается аналогий с Афганистаном. Но это ошибочная стратегия, потому что этот нарратив трамписты уже активно используют.

О чем же был визит Владимира Зеленского в США? Удалось ли убедить республиканцев и Администрацию Байдена стать на защиту Украины? Что будет с американской поддержкой дальше? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Третий визит: Зеленского уже не сравнивают с Черчиллем

CNN, ссылаясь на рассекреченные данные американской разведки, сообщил, что, несмотря на огромные потери на поле боя (в частности, с октября на авдеевском направлении россияне потеряли 13 тыс. личного состава), Россия продолжит попытки наступления.

"Похоже, Россия считает, что тупик на поле боя зимой остановит поддержку Украины со стороны Запада и в конечном итоге даст ей преимущество, несмотря на потери России и постоянную нехватку обученного персонала, боеприпасов и оборудования", — добавил представитель Совета нацбезопасности Адриен Уотсон.

То же сказал и глава Пентагона Ллойд Остин в Национальном университете обороны, где выступал Владимир Зеленский в первый день своего визита в Вашингтон: "Путин верит, что сможет пережить Украину и Америку. Но он ошибается. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее достижения на поле боя, а также построить будущую силу, которая сможет отразить российскую агрессию в последующие годы».

Это третий визит украинского президента в Вашингтон с начала полномасштабного российского вторжения. Первый был ровно год назад. Тогда американские СМИ сравнивали Зеленского, выступавшего перед обеими палатами Конгресса под многочисленные овации с Черчиллем. Хотя и тогда, после молниеносной операции Сил обороны Украины в Харьковской и Херсонской областях, Киев склонялся к возможным переговорам с Путиным. И, напомним, только после первого личного визита Зеленского в Вашингтон мы получили первую систему Patriot.

Третий визит по наполнению и содержанию – полная противоположность первому. Администрация Байдена надеялась, что Зеленскому удастся убедить законодателей, особенно республиканцев, почему США должны и дальше поддерживать Украину. Ведь эта неделя в Конгрессе – последняя рабочая. Затем законодатели уходят на рождественские каникулы. Поэтому если не утвердить пакет помощи Украине сейчас (а до конца года Администрация Байдена исчерпает свой "бюджет" на помощь Украине), Конгресс вернется к этому вопросу только в январе. А уж сейчас у нас на фронте огромный дефицит боеприпасов.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер назвал встречу законодателей с Зеленским "очень мощной". Однако главную проблему – сопротивление республиканцев – это не снимает. Все больше законодателей, искренне поддерживающих дальнейшую помощь Украине, говорят, что республиканцы, под давлением трампистского крыла, намеренно связали пакет помощи Украине с мексиканской границей (увеличение финансирования на безопасность границы и усиление миграционной политики для искателей убежища в США), потому что хотят "заморозить" дальнейшую поддержку Украины в принципе.

"Требования республиканцев необоснованны. Будь я циником, то сказал бы, что республиканцы решили связать поддержку Украины с иммиграционной реформой, потому что хотят, чтобы помощь Украине вообще провалилась", — заявлял сенатор Крис Мерфи, представляющий демократов в переговорной группе с республиканцами по границе с Мексикой.

Еще неделю назад Джо Байден заявлял, что готов к значительным уступкам республиканцам как раз по вопросу границы с Мексикой. Однако после встречи с президентом Зеленским спикер Палаты представителей трампист Майк Джонсон повторил, что не изменил своей позиции: вопрос дальнейшей военной и финансовой помощи Украине должен голосоваться отдельно от Израиля и границы с Мексикой. Поэтому маловероятно, что демократы и республиканцы в Конгрессе договорятся и до конца декабря проголосуют общий пакет, который будет включать Украину, Израиль, Тайвань и деньги на безопасность границы с Мексикой.

Циническая позиция: как Трамп манипулирует темой Украины и войны

Во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн. Однако в целом на оружие для Украины осталось $4,4 млрд. Денег на прямую бюджетную помощь Киеву нет совсем. Именно поэтому президент Зеленский уехал в Вашингтон лично убеждать республиканцев в необходимости дальнейшей поддержки Украины.

Тем не менее The Washington Post пишет, что ему это не удалось. Сенатор-республиканец Рон Джонсон сказал, что на встрече с законодателями Владимир Зеленский дал понять: даже если поддержка США сократится, Украина будет продолжать уже партизанскую войну. Кажется, что мы откатились на два года назад, когда Запад, прежде США, предупреждали Украину о неизбежности полномасштабного российского вторжения, публикуя карты с направлениями наступления, но не давали оружие для обороны, списав нас со счетов.

Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, Джо Байден заявил, что США будут поддерживать Украину до тех пор, пока не смогут. Это новая формулировка американской Администрации, наглядно подтверждающая, что там понимается под победой Украины в этой войне. Хотя на самом деле о нашей полной победе в Белом доме никогда и не говорили, даже не выбрав это себе в качестве стратегии. Еще больше все это подогревается предвыборной кампанией: в ноябре 2024 года состоятся не только президентские выборы в США — будет избираться вся Палата представителей и треть Сената.

Уже сейчас республиканцы и демократы неофициально говорят, что об Украине в их штатах говорить непопулярно. Команда Трампа очень "хорошо" на этом сыграла, критикуя Администрацию Байдена за многомиллиардную помощь Украине в заранее проигрышной, как они утверждают, войне с Россией. Накануне визита Владимира Зеленского в Вашингтон, сенатор-республиканец Джей Ди Венс сказал, что Украине, возможно, придется уступить некоторые свои территории в пользу России, чтобы положить конец войне. Собственно об этом заявлял и Дональд Трамп, который по рейтингам опережает Джо Байдена.

Хотя, главный редактор Politico Мэтью Каминский очень метко пишет в своей статье, что сейчас перспектива победы Трампа для Украины хуже, чем его фактическая победа. С этим тяжело не согласиться. Визит Владимира Зеленского и украинской делегации в Вашингтон Администрация Байдена хотела использовать в качестве тарана против республиканцев, особенно трампистов, не желая лично вступать в политическую борьбу за дальнейшую помощь Украине.

"Конгресс должен принять дополнительное финансирование для Украины до того, как они уйдут на каникулы. Если этого не сделать, Путин получит самый большой рождественский подарок", заявил Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон тоже на словах поддерживает Украину, утверждая, что Путин должен потерпеть поражение. Вместе с тем, он блокирует голосование пакета помощи Украине, требуя проголосовать его отдельно от Израиля и границы с Мексикой. Если бы удалось склонить американское общественное мнение на сторону Украины, особенно республиканского избирателя. Однако так выглядит, что команда Трампа выбрала украинский вопрос в качестве главного политического оружия против демократов. Более того, республиканцы в Палате представителей хотят объявить импичмент Байдена относительно его заявлений еще в должности вице-президента США о якобы политическом увольнении украинского генпрокурора Виктор Шокина.

В эфире CNN бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Годжес заявил, что в Америке нет понимания, почему Соединенные Штаты должны продолжать помогать Украине, почему это в их интересах:

"Россияне демонстрируют очень четко: то, что они сделали с Украиной, они продолжат делать там, что считают своей сферой влияния. А это страны НАТО: Эстония, Латвия и Литва. Если это случится, то американские войска будут вовлечены в конфликт. Это не состоится в следующем году, но россияне могут восстановить свои силы за следующие 4-5 лет".

Бывший премьер Швеции Карл Бильдт после разговора с российскими чиновниками на климатическом саммите в Дубае написал в X (бывший Twitter), что Россия продолжит войну, преследуя цель оккупировать Харьков и Одессу, установив свой марионеточный режим в Киеве. Администрации Байдена, как и украинцам, нужны победы на поле боя против России. Но без оружия и технологического достоинства сделать это достаточно сложно. По словам Владимира Зеленского, никто кроме Путина не хочет длительной войны. Однако, например, для защиты Киева от ракетных и дроновых атак России у нас осталось не так много ракет. Мяч на стороне американской Администрации и лично Джо Байден. Иначе Дональд Трамп использует это против него, сравнивая Украину с Афганистаном, Ираком и Вьетнамом.