Убегая, забыл трусы: на Николаевщине мужчина залез в чужой дом и изнасиловал спящего ребенка

Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы.

В Николаевской области мужчина проник в комнату, где спала малолетняя дочь его знакомой и изнасиловал ребенка.

Об этом говорится в приговоре Новоодесского районного суда Николаевской области, сообщает ТСН.ua.

Мужчина залез в соседский дом и изнасиловал спавшую девочку.

По данным суда, подозреваемый является отцом двух малолетних детей. Он 14 июля 2020 в 2:30 залез в дом знакомой женщины и пробрался в комнату, где спала ее малолетняя дочь. Мужчина разделся и изнасиловал девочку.

"Он поцеловал ребенка в губы и начал облизывать тело потерпевшей. Далее он снял шорты и трусы и начал облизывать половой орган потерпевшей. Затем мужчина пальцами своей правой руки начал совершать непристойные движения вблизи полового органа девочки и в дальнейшем совершил влагалищное проникновение в тело пальцем", — говорится в судебном приговоре.

После этого мужчина пытался изнасиловать ребенка, однако его заметил родственник потерпевшей и тот прекратил издевательство.

Подозреваемый своей вины не признал

Подозреваемый на суде своей вины не признал и настаивал, что в комнате с ребенком был другой, который якобы еще и его избил. Он добавил, что пришел в дом знакомой, поскольку накануне он распивал алкоголь с коллегами и якобы хотел поговорить с мамой потерпевшей.

Мать девочки была на работе

Мать девочки рассказала, что в ту ночь она была на работе в ночную смену. Когда она вернулась домой, то увидела своего мужа, сестру, ее сына и много полиции. Там она узнала об изнасиловании дочери. Она добавила, что подозреваемый является ее соседом, с которым у них раньше были отношения, однако они прекратились. Женщина отметила, что раньше мужчина не приставал к ее дочери.

Ребенка спас его двоюродный брат

Двоюродный брат потерпевшей рассказал, что накануне нападения на сестру он был у нее дома и забыл там свои вещи. Когда он вернулся, услышал, как кто-то плачет и зовет маму. Тогда он и увидел нападающего. Он позвал своего дядю и мать, чтобы те помогли девочке. Там они застали быстро сбежавшего подозреваемого, который забыл надеть трусы. Когда на место преступления пришла жена подозреваемого, она узнала нижнее белье своего мужа.

Отец потерпевшей рассказал, что он не жил с женой в одном доме. В ту ночь его разбудил племянник, который рассказал, что увидел, как над его дочерью издевается другой мужчина. На месте происшествия он нашел подозреваемого. Также в комнате дочери он заметил мужские трусы. Подозреваемый скрылся с места происшествия.

Потерпевшая девочка подтвердила данные следствия и сообщила, что нападающий подозреваемый. Она добавила, что насильник убеждал ее ничего не говорить матери и заявил, что это будет "их маленьким секретом".

Жена подозреваемого защитила мужчину

Жена подозреваемого же в суде утверждала, что у ее мужа действительно было похожее нижнее белье, которое обнаружили на месте преступление, однако в тот день он якобы был одет в другую одежду. Также она добавила, что раньше у ее мужа с мамой потерпевшей были близкие отношения, которые к моменту суда закончились.

Приговор суда

Однако экспертизы показали, что девочку изнасиловал именно подозреваемый.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 152 УК Украины и приговорили к 12 годам лишения свободы. Также он должен оплатить 46187 грн за проведение экспертиз. Осужденный будет внесен в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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