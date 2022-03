Убегают от Путина: из РФ массово выезжают россияне, которые уже заполонили отели соседних стран

Российские граждане ищут транзитные пути для побега – через Мексику, Армению и даже Таджикистан.

В России почти 70% населения поддерживают президента Путина и развязанную им войну в Украине. Для других очевиден близкий крах его безумных амбиций, поэтому теперь они пытаются сбежать из этой обреченной на разрушение под ударом западных санкций страны.

Об этом сообщила журналистка Шахида Туляганова в прямом эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах.

“Валом из России люди хотят ехать в Мексику для того, чтобы перейти границу из США незаконно. На YouTube очень много каналов, которые шаг за шагом рассказывают, как это делать. В Телеграмм-каналах кишит спрашивающими людьми — как поехать”, — отметила журналистка.

Туляганова заметила, что она родом из Узбекистана и общалась со своими коллегами в этой стране. “Мне сказали, что в Ташкенте гостиницы переполнены россиянами. Мой коллега, у которого есть галерея, сказал: "Шахида, надо будет, наверное, им матрацы здесь в галерее ставить, потому что их просто расселять негде", — рассказала она.

Поскольку над всей Европой, США и Канадой для россиян закрыто небо, популярен транзитный маршрут через Таджикистан. По словам журналистки, в закрытой Facebook-группе люди спрашивали: "Ребята, а куда россиян расселять? Они на транзите здесь застряли".

“Я понимаю, что сейчас они валят валом. Армения уже не может принять столько людей, там везде россияне", – рассказывала Шахида Туляганова.

По ее словам, такая ситуация в России лучше всего подходит для попытки поднять восстание, ведь значительные силы армии и Росгвардии заняты в Украине, однако россияне предпочитают бегство.

Справка

Шахида Якуб (Туляганова) – журналист, проработавшая 14 лет на британскую корпорацию Би-Би-Си, прошла путь от радио, где вела передачи на узбекском и русском языках, стала автором нескольких радиодокуменальных серий о правах человека, побывав во всех исправительных учреждениях Грузии и Азербайджана, к телевидению. Фильм Шахиды Якуб My Fake Passport and Me ("Мой фальшивый паспорт") стал классикой журналистского расследования: история путешествия по Европе поддельными паспортами. Фильм Шахиды "How to Plan a Revolution" ("Как совершать революцию") получил первую премию Берлинского кинофестиваля. В последние несколько лет занимается журналистскими расследованиями по финансовым преступлениям в странах бывшего СССР и Прибалтики.

