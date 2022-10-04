Убежать нельзя остаться: как и за сколько российские уклонисты убегают от мобилизации за границу

Чартером, вертолетом и даже на воздушном шаре: как только не предлагают россиянам-беглецам пересечь границы с Грузией или Казахстаном.

Быстро убежать от мобилизации – удовольствие не из дешевых. В этом убедилась корреспондентка ТСН, которая неделю под прикрытием мониторила в российских чатах все услуги, которые сейчас предлагают дезертирам.

Кто и сколько зарабатывает на призывниках, какие болезни они себе покупают – сюжете ТСН.

"Помогите пересечь границу. Нас двое — я и мой муж. Свекрови уже вручили повестку на мужа, боимся, что не пропустят", — эту легенду будем рассказывать на всех Телеграмм-каналах, образовавшихся одновременно с очередями россиян на границах с Грузией и Казахстаном.

Бизнес на беглых россиянах от мобилизации в приграничных регионах вырос мгновенно. Самый прибыльный – грузинский стартап. Чего только здесь не предлагают, чтобы облегчить пересечение уклонистам. Конечно же за деньги:

проверенный проводник, который довезет до Ларса в объезд пробок (200$),

продам велосипед (600$),

пересечь границу на вертолете в Верхний ларс без очереди (1000$).

Звоним на первый номер телефона. Там за 200-250 долларов предлагают подвезти к пропускному пункту на мотоцикле: "Или через гору в объезд вас двоих сразу, а там придется еще километров три пешком. Там уже машины вплотную стали, нет вариантов проехать как-то. На машине вы долго будете стоять – я вам сразу говорю”.

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В следующем объявлении — за 600 долларов обещают мигалками довезут и внесут в вип-списки пограничникам. "Мы заполняем заявки, присылаем, в таможню их прорабатывает. Далее информация передается экипажу ГИБДД. Вы едете с их сопровождением", — говорят "бизнесмены". Впрочем, здесь закрадывается сомнение: не мошенники ли, потому что просят всю сумму заранее.

Зарабатывают на ухилянтах здесь все: даже беглецы друг на друге: "Пишет в чате Верхнего Ларса, мол у меня есть три места свободных. 40 тысяч за место. Через минуту пишет, что осталось одно место за 60 тысяч".

Собственно, из чата быстро становится понятно, что здесь никто никому не брат, а каждый сам за себя.

По легенде, у моего мужа уже есть повестка. Именно поэтому ищем тех, кто предлагает решить эту проблему. Есть хорошее предложение, в нем все как советское время: обратитесь сюда, скажите что от Илоны. Следуем инструкции. Вот что избавляет от мобилизации:

документ из клиники, подтверждающий, что у человека ВИЧ: цена 650 долларов (это чтобы не забрали);

приглашение в клинику на лечение по диагнозу ВИЧ: 450 долларов (дает выезд за границей).

За 1100 долларов вас проведут по всем базам данных, как больного ВИЧ.

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На границе с казахстаном очередь не меньше. Чем ближе к КПП, тем дороже: место за 900 метров отдадут за 700 долларов, сразу за 700 метров до въезда — 1000 долларов, а приблизиться на 150 метров стоит 3,5 тыс. долларов. Кто не заплатил, стоит по несколько суток.

Некоторые россияне не выдерживают и возвращаются, но перед этим продают свое место в очереди. Это немного дешевле казахов. Предлагают пересечь границу даже самолетом: "Доброе утро, господа беглецы. Я уральский бизнесмен. Яреально могу организовать чартер. АН-24 готов забрать 40 пассажиров из Куромоча отправить в Уральск. Стоимость 200 тысяч рублей".

Приблизительно 3,5 тыс. долларов в чате предлагают работу по приезду. Правда, не в центральных городах, а в городе Аркалик. Специалисты там нужны там для строительства. Зарплату обещают 100–150 тыс. тенге. Это 200-300 долларов. Кажется, теперь очередь казахов сочинять анекдоты о новых российских гастарбайтерах.

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