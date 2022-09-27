Убежище для российских уклонистов: в ЕС рассуждают, прятать ли желающих сбежать от мобилизации Путина

Европейское убежище для российских уклонистов. В Евросоюзе думают, прятать ли у себя желающих сбежать от мобилизации Путина. Еврокомиссии поручили обновить инструкции по выдаче виз россиянам – последние изменения к ним лишили граждан РФ доступа к упрощенной выдаче шенгенских виз.

Корреспондент "Радио Свобода" Зоряна Степаненко рассказала о том, как Европа реагирует на бегущих от мобилизации россиян.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

В Евросоюзе уже фиксируют случаи незаконного пересечения границы российскими уклончанистами. О несколько экзотичном из них рассказали эстонские пограничники. Страх отправиться в окопы из-за объявленной мобилизации погнал гражданина РФ к реке Нарва. Ее мужчина переплыл на сапборде. За что получил штраф и был возвращен обратно в Россию.

Вместе с тем заметного усиления миграционного давления эстонские пограничники не отмечают. Но, говорят, готовы к нему. Готовятся и в Литве, столкнувшейся в прошлом году с потоком мигрантов с Ближнего Востока и Африки. Ситуация безопасности на фоне новостей о мобилизации в России, признали там, ухудшается, поэтому охрану литовской госграницы решили усилить.

Надзор за своей границей усилила и Финляндия, являющаяся последней страной ЕС, у которой открыт сухопутная граница с Россией. На отдельных ее участках финские пограничники советуют построить забор. Решения правительства еще нет. Многокилометровых очередей из российских автомобилей, как, например, на грузинской границе, там тоже пока не стоит.

Однако те, кто все же хочет укрыться в ЕС, вот как объясняют свой выбор.

"Конечно, хотелось бы здесь перекантовываться, пока в России не наведется порядок. Ну… Воевать никто не хочет. Хотелось бы, блин, здесь перекантоваться. В хорошей, милой Финляндии. Хотят, скорее всего, заставлять воевать. А воевать я не хочу. Не хочу умирать молодым, хахаха!" – рассказал житель Санкт-Петенбурга Андрей Калинин.

Между тем Польша, вместе со странами Балтии с прошлой недели запретившая въезд российским туристам, отныне не пускает их также через порты и аэропорты. Все эти государства не готовы выдавать и гуманитарные визы россиянам, желающим променять потенциальные окопы на Европу. Впрочем, более лояльна западная Европа: Испания, Нидерланды, Германия их принимать готовы.

Что делать с российскими уклонистами – накануне обсуждали послы ЕС. Немедленного решения не нашли, но подтвердили стремление двигаться к единому ответу Евросоюза на возможный поток российских мигрантов. Еврокомиссии поручили обновить визовые инструкции. Какими они будут, учитывая, что россияне-искатели убежища в ЕС вполне могут войну поддерживать, – рассказали спикеры Еврокомиссии. Однако развернутую ситуацию там пока не комментируют.

"Комиссия сейчас работает над своими рекомендациями, и мы сообщим вам, когда будем иметь результаты, когда завершим работу. Мы поддерживаем связь со странами-членами, однако процесс продолжается", – сказал спикер Еврокомиссии Эрик Мамер.

Ситуацию на границах ЕС сейчас внимательно мониторят и описывают как относительно спокойную. Работают сейчас и над ужесточением санкций против России – это будет наказание за так называемые референдумы, мобилизацию, ядерные угрозы. Больше фамилий в черных списках, расширение торговых ограничений, в частности, запрет на экспорт древесины в Россию и импорт оттуда сталелитейной продукции, химикатов, рассказали источники в дипломатических кругах ЕС.

Когда будут санкции – пока неизвестно. Очевидно, это будет зависеть от того, как скоро страны-члены новый пакет согласуют.

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