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Убежище в каждой квартире: эксперт рассказал, как выжить во время массированных ракетных обстрелов
Архитектор Олег Заварзин рассказал, почему новые квартиры и дома в Украине следует проектировать по примеру Израиля с внедрением индивидуальных монолитных комнат-убежищ.
Новые дома и квартиры в Украине и Киеве следует проектировать по примеру Израиля. В каждом жилом помещении должна быть одна комната без окон, расположенная в центре здания и выполненная из монолитного бетона.
Об этом он заявил в комментарии ТСН.ua.
Внедрение современных технологий безопасности непосредственно в жилую застройку становится насущной необходимостью в связи с продолжающимися военными угрозами гражданскому населению.
«На мой взгляд, из-за войны, которая продолжается в Украине уже пятый год, в каждом доме или квартире должна быть собственная комната-убежище. Думаю, что нам стоит стратегически двигаться к этой цели, ведь в этом — наше будущее, учитывая все реальные угрозы со стороны России. Чтобы решить в будущем вопрос с укрытиями, именно так и должно быть при новом строительстве. Что касается старых существующих домов, то там особое укрытие уже не создашь, например, в зданиях на 9 или 16 этажей. Они не станут надежными, если там обустраивать такие комнаты-убежища», — говорит Олег Заварзин, архитектор, кандидат технических наук.
Создание монолитных железобетонных зон внутри каждого отдельного жилого помещения позволит существенно снизить нагрузку на общественные бомбоубежища и защитить тысячи жизней во время массированных воздушных атак на мегаполисы.
Однако, если в новом строительстве учесть такие параметры безопасности вполне реально на этапе создания котлована и каркаса здания, то существующий жилой фонд советского периода или начала 2000-х-х годов адаптировать к этим требованиям практически невозможно. Перепланировка или попытки дополнительного укрепления внутренних стен в панельных домах высотой 9 или 16 этажей не способны обеспечить длительную и надёжную защиту в случае прямого попадания или мощной взрывной волны.