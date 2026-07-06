Убежище в каждой квартире: эксперт рассказал, как выжить во время массированных ракетных обстрелов

Эксперт рассказал, как следует строить укрытия

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Новые дома и квартиры в Украине и Киеве следует проектировать по примеру Израиля. В каждом жилом помещении должна быть одна комната без окон, расположенная в центре здания и выполненная из монолитного бетона.

Об этом он заявил в комментарии ТСН.ua.

Внедрение современных технологий безопасности непосредственно в жилую застройку становится насущной необходимостью в связи с продолжающимися военными угрозами гражданскому населению.

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«На мой взгляд, из-за войны, которая продолжается в Украине уже пятый год, в каждом доме или квартире должна быть собственная комната-убежище. Думаю, что нам стоит стратегически двигаться к этой цели, ведь в этом — наше будущее, учитывая все реальные угрозы со стороны России. Чтобы решить в будущем вопрос с укрытиями, именно так и должно быть при новом строительстве. Что касается старых существующих домов, то там особое укрытие уже не создашь, например, в зданиях на 9 или 16 этажей. Они не станут надежными, если там обустраивать такие комнаты-убежища», — говорит Олег Заварзин, архитектор, кандидат технических наук.

Создание монолитных железобетонных зон внутри каждого отдельного жилого помещения позволит существенно снизить нагрузку на общественные бомбоубежища и защитить тысячи жизней во время массированных воздушных атак на мегаполисы.

Однако, если в новом строительстве учесть такие параметры безопасности вполне реально на этапе создания котлована и каркаса здания, то существующий жилой фонд советского периода или начала 2000-х-х годов адаптировать к этим требованиям практически невозможно. Перепланировка или попытки дополнительного укрепления внутренних стен в панельных домах высотой 9 или 16 этажей не способны обеспечить длительную и надёжную защиту в случае прямого попадания или мощной взрывной волны.

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