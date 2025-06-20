Убил 7-летнюю Соломию и носил в сумке по Одессе: подробности шокирующей трагедии

7-летнюю Соломию искали более сотни полицейских и неравнодушных граждан / © ТСН

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Стали известны новые подробности жуткого случая в Одессе — там в коробке, помещенной в подвал, была найдена убитая девочка Соломия Т., которой недавно исполнилось 7 лет и которую после исчезновения с прогулки искали сотни одесситов.



Как рассказали ТСН.ua проинформированные источники в медицинских кругах, есть веские основания полагать, что ребенок был изнасилован перед тем, как подозреваемый его задушил.



«Окончательно об этом можно будет сказать после проведения соответствующих экспертиз», — сообщил наш собеседник.



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Официально в полиции Одесщины рассказали, что причастным к убийству ребенка считает 31-летнего жителя Одессы, который является соседом семьи Соломии.

«Ребенок знал соседа, поэтому пошел с ним к нему домой, где он лишил его жизни. Предварительно причиной смерти девочки является удушение. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина в коробке вывез тело убитой за несколько кварталов, где бросил в подвальном помещении», — сообщил отдел коммуникаций ГУНП в Одесской области.



На видео, обнародованном полицией, видно, что картонная коробка, в которой было тело ребенка, была дополнительно еще обмотана пленкой.



По данным источников ТСН.ua, эту коробку фигурант нес в подвал в сумке.

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Полиция обнаружила тело девушки в коробке, которую убийца занес в подвал. Скриншот с видео Нацполиции

Информация о поисках ребенка получила большую огласку в соцсетях. Отдельные комментаторы, по словам которых они соседствуют с этой семьей, сообщили, что отец Соломии сейчас служит в ВСУ, мать девушки вынуждена работать на двух работах, сама же семья некоторое время назад уехала из Херсонщины, по которой почти каждый день бьют российские войска.



Кроме того, отдельные комментаторы утверждают, что по району, где проживает семья, пронеслись слухи, мол, после убийства девочки фигурант дела катался на ее зеленом самокате.



В окружении семьи Соломии этого не подтверждают, но уточняют, что фигурант катался на самокате с девочкой.



«Возможно, кто-то видел его, как он и сам катался на самокате, но точно об этом не известно. О мужчине известно, что он якобы раньше не попадал в поле зрения правоохранителей. Вышли на него благодаря камерам видеонаблюдения, увидели, как он катается с девочкой на самокате в 21:55, затем его допросили. Мать ребенка в очень тяжелом состоянии, постоянно на успокоительных», — рассказали нам те одесситы, которые принимали участие в поисках ребенка.

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Те, кто называет себя соседями семьи, рассказали в соцсетях, что женщина работает на двух работах и сама воспитывает двоих детей.



Как стало известно ТСН.ua, завтра в Хаджибейском райсуде Одессы планируют избрать подозреваемому меру пресечения. Ему грозит пожизненное заключение.

Задержанный признался, что убил ребенка. Скриншот с видео Нацполиции

После задержания фигуранта полиция опубликовала видео его допроса.

На вопросы правоохранителей он спокойно ответил: «Я ее задушил, и мне стало страшно, что она не дышит. Я спрятал ее в сумку и коробку».

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