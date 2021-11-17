Убил и выбросил из окна тетю и держит соседей в страхе: что известно о нападавшем из Белой Церкви

Убил и выбросил из окна тетю и держит соседей в страхе: что известно о нападавшем из Белой Церкви

По информации полиции, у мужчины – психические расстройства.

В Белой Церкви Киевской области правоохранителям пришлось брать штурмом квартиру местного жителя, который угрожал взорвать дом и бросался с топором на копов. Жителей многоэтажки эвакуировали, газ и электричество отключили. Только после этого мужчину удалось задержать.

О том, что говорят после пережитого соседи – 17 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Жители дома, в котором происходила спецоперация, признаются – случившимся не удивлены. Мужчина держит их в страхе с тех пор, когда этот дом построили.

"Мы только заселились и через несколько лет он убил свою тетю. Он ее убил и выбросил из окна. Это произошло именно под моим окном. Потом его забрали и якобы лечили. 10 лет его не было", — рассказывает соседка Татьяна Ткаченко.

По информации полиции, у мужчины – психические расстройства. А племянник, на которого он бросался с топором, его единственный родственник и одновременно опекун – рассказывает сосед по этажу.

"30 лет или что, он болен. Якобы с головой что-то и говорят, что 30 лет назад его сильно избили. И он с тех пор подлечился, жил. Якобы, говорит, весной к нему уже приезжала полиция. Он подлечился и вернулся назад", — говорит он.

В Белой Церкви мужчина угрожал взорвать многоэтажный дом | Новости Украины

"Он живет над нами. Там всегда стучит, гремит, такое впечатление, что потолок провалится. Это очень страшно жить с таким человеком", — возмущается соседка Нина Байлик.

Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за домашнее насилие. Теперь его подозревают в покушении на жизнь правоохранителей. И за это ему может грозить даже пожизненное заключение. Но сначала он должен пройти экспертизу вменяемости. Соседи больше всего боятся, возьмется ли на этот раз государство за него как следует. Ибо задерживают его не впервые. Но он каждый раз возвращается.

Напомним:

В столичном микрорайоне Троещина мужчина угрожал взорвать многоэтажный жилой дом. На место выехали спецназовцы КОРД, специалисты взрывотехнической службы, а также патрульная полиция и бригады скорой помощи. К счастью, угрозы оказались нереальными. По предварительной информации, гранаты у мужчины не оказалось.

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