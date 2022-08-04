Убил конкурента: бывшего народного депутата Украины приговорили к 15 годам тюрьмы

По данным следствия, бывший народный депутат убил своего конкурента.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Прокуроры в суде доказали, что народный депутат Украины V и VI созывов организовал умышленное убийство председателя наблюдательного совета "АвтоКразБанка", совершенное по предварительному сговору группой лиц по корыстным мотивам. Таким образом, будучи в то время владельцем закрытого акционерного общества, народный избранник устранил конкурента в сфере предоставления банковских услуг", — говорится в сообщении.

Экс-нардеп был обвинен в ч. 3 ст. 27, п. п. 6,11,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Также Киевским апелляционным судом пересматривается приговор Деснянского райсуда г. Киева в отношении этого бывшего народного депутата, которого ранее приговорили к 7 годам лишения свободы за взяточничество и бегство из-под стражи.

Наши источники в Офисе генпрокурора утверждают, что речь идет об экс-нардепе Александре Шепелеве. Он был депутатом ВР 5 и 6 созывов.

Напомним, у бывшего депутата обнаружили незаконную коллекцию древностей из 6 тысяч музейных экспонатов.

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