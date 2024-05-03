Убил ребенка, жену, а потом себя: потрясающие детали трагедии на Житомирщине

В Житомирской области в собственном доме нашли застреленной всю семью. От огнестрельных ранений в голову скончался 7-летний ребенок, его мать и отец. Этой историей шокированы все, ведь по предварительным выводам экспертов сам мужчина выпустил пулю сначала в свою дочь, затем в жену и после этого совершил самоубийство.

Что могло стать причиной трагедии, что говорят в полиции и военной прокуратуре, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Всю семью нашли мертвой

Трагедия произошла 2 мая в Житомирской области в селе Полесское Коростенского района. Тела ребенка, женщины и мужчины нашли коллеги по работе, те заподозрили, что что-то случилось, когда мужчина не вышел на дежурство.

Версии следствия

Одна из версий — мужчина сначала застрелил ребенка, затем свою 43-летнюю жену и после этого произвел выстрел у себя.

Что говорят в военной прокуратуре?

Между тем, в Житомирской специализированной прокуратуре в сфере обороны Центрального региона подтверждают, что мужчина был военным, и называют еще несколько версий этой трагедии.

Три трагедии в одной области через несколько дней

За последние дни в Житомирской области произошло сразу несколько резонансных убийств. 30 апреля к стражам порядка обратилась жительница города Андрушевки. Женщина рассказала, что ее сосед закрылся в доме и начал забивать досками окна, а во дворе чувствовался странный запах дыма. Когда полицейские приехали на место, тот не открывал дверь. Но когда в дом удалось попасть, копы увидели жуткую картину: изуродованное тело 83-летней женщины, некоторые части тела он успел засунуть в печь и планировал расчленить тело дальше и сжечь, чтобы, возможно, именно таким образом скрыть свое преступление.

Что известно о подозреваемом?

Впоследствии в комментарии "Общественному" спикер Житомирской областной прокуратуры Татьяна Гоша рассказала, что 50-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. По ее словам, подозреваемый проживал в доме матери-пенсионерки и постоянно ссорился с ней из-за злоупотребления спиртным, и совершал в отношении матери домашнее насилие.

“У мужчины не было постоянного места работы, жил за счет пенсии матери, злоупотреблял алкогольными напитками. В частности, поэтому мать делала ему замечания, на которые он агрессивно реагировал, однако не менял своего поведения. Во время очередной ссоры подозреваемый, разозлившись, устроил разгром в доме, а 83-летнюю мать неистово избил. Разгром был настолько громким, что соседи услышали и вызвали правоохранителей. Когда они прибыли по вызову, обнаружили в доме с многочисленными побоями расчлененное тело матери», — отметила Татьяна Гоша.

Смертельный конфликт между учителем и учениками

До этого, 27 апреля стало известно, что в селе Луковец 23-летний учитель физкультуры зарезал своего 17-летнего бывшего ученика, его двоюродного 18-летнего брата тяжело ранил, парня спасают врачи. Так закончились разборки с бывшим учителем.

Свидетелем этого стала местная жительница Лариса, она и вызвала на место медиков и полицейских.

Что говорят в лицее?

Директор лицея хорошо знает всех троих. 23-летний учитель физкультуры Сергей Васильевич – бывший ученик этой же школы. Преподавал здесь уже два года и без всяких замечаний.

Что привело к трагедии?

17-летний Ярослав и 18-летний Виталий – двоюродные братья. Этот лицей окончили в прошлом году, учились в одном классе. Сергей Васильевич преподавал и у них. Мать раненого Любовь вспоминает – раньше ребята дружили с педагогом. Уже после трагедии учитель рассказал следователям, что юноши позвонили ему с угрозами из-за ученицы их лицея. Ему забросали ухаживание за ней. В то же время сама девушка это опровергает.

Свидетельство матери подозреваемого

После звонков, ребята приехали. Мать учителя Алла вспоминает, что в тот день она возилась на огороде. Говорит, не может до сих пор прийти в себя. Ее муж, Василий, — с загипсованной рукой. Мужчина держится за сердце, вспоминая случившееся. Он рассказал, что это юноши напали на него с сыном.

Версия выжившего парня

Зато у матери раненого юноши своя версия. Говорит, братья праздновали 18-летие, признают, что пили алкоголь. Но утверждает, что именно учитель позвал их домой, где и произошел конфликт. О случившемся услышала от сына, который ей позвонил после ранения.

Медики стабилизировали состояние раненого парня, общаться о происшествии он не хочет. Учителя задержала полиция.

Что чревато учителю?

И все это еще должны исследовать следователи. В то же время мужчину поместили под стражу. Ему грозит пожизненное заключение. Раненого парня перевели из реанимации в хирургию, его двоюродного брата уже похоронили.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования родным всех погибших. Берегите себя и своих родных.

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