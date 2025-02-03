Убил ТЦКашника перед своим юбилеем: новые подробности жесткого расстрела в Пирятине

Сегодня в 16:00 Пирятинский райсуд Полтавской области планирует начать избирать меру пресечения для двух подозреваемых, по версии следствия причастных к убийству военнослужащего Полтавского РТЦК.

Как выяснил ТСН.ua, один из них, тот кто подозревается непосредственно в убийстве - 39-летний житель города Лубны Вадим К. Он проживал в этом городе вместе со своей сожительницей, родственника которого он "вызволял". Вскоре ему, Вадиму, исполнится 40 лет, то есть преступление произошло накануне его юбилея.

В соцсетях на странице мужчины, анкетные данные полностью совпадают с данными подозреваемого, указано, что у него есть две дочери. Судя по фото, он время от времени посещал с детьми аттракционы и детские комнаты. Кроме того, среди фотографий этого мужчины есть картинки, на одной из которых двусмысленно написано: "Не держи зла. Держи дробовик".

Кроме того, в реестре судебных решений содержится информация, что в отношении жителя города Лубны Вадима К. рассматривалось дело о неуплате алиментов. Как выяснил ТСН.ua, сфера деятельности подозреваемого была связана с электричеством и электроникой.

"Относительно другого подозреваемого, которого он "освобождал" от мобилизации, в нашем городе говорят, что он вроде бы до этого прибегал к СЗЧ, но снова был мобилизован. Закончилось все, как видим, фатально и для военнослужащего, и для этих двух мужчин. Вообще в Лубнах много мнений относительно этого преступления. Например, говорят о том, почему Вадим отобрал автомат. Вроде бы, таким образом пытался достичь того, чтобы по нему не стреляли в спину, когда он убегал. Но все это выяснят правоохранители", - рассказал нам один из местных жителей, знакомый с ситуацией.

Напомним, что 1 февраля в городе Пирятин на Полтавщине мужчина напал на военнослужащего Полтавского РТЦК. Инцидент произошел на автозаправке в Пирятине, когда трое военных ТЦК сопровождали группу мобилизованных в 199 учебный центр.

По предварительной информации, стрелок знаком мобилизованного, которого хотел "освободительными" от мобилизации. Мужчин задержали. Полтавская областная прокуратура сообщила о подозрении им обоим.

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