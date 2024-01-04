Убил женщину с цветами: является ли серийным маньяком задержанный в Киеве иностранец (фото, видео)

За последние сутки ряд Telegram-каналов сообщил, что задержанный в Киеве за убийство продавщице цветов 37-летний иностранец является серийным маньяком, на счету которого по меньшей мере 10 женщин.

Как сообщили источники ТСН.ua в Национальной полиции, на самом деле пока нет точного подтверждения или опровержения потому, что задержан причастен к другим убийствам.

"Единственное, что можно добавить – в Киеве почти все убийства раскрыты, поэтому говорить о причастности этого подозреваемого к убийствам на территории Киева нет оснований. Сейчас следователи выясняют причастность этого лица к убийствам на территории Украины", – сообщил нам собеседник в полиции.

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По поводу убийства женщины в Голосеевском районе Киева, полиция столицы сообщила следующее: "Информация об обнаружении женщины с телесными повреждениями в помещении цветочного магазина на проспекте Голосеевском поступила на спецлинию "102" около 8 часов утра 2 января. На место происшествия немедленно выехало руководство полиции, оперативники, следственно-оперативная группа столичного главка и кинологи. Начались оперативно-розыскные мероприятия.

Начальник управления уголовного розыска полиции Киева Андрей Кичук сообщил, что по результатам работы всех задействованных подразделений полиции Киева, полицейские воспроизвели хронологию событий и установили мужчину, причастного к убийству женщины.

"В тот вечер 54-летняя продавщица находилась в помещении цветочного магазина. Около двенадцати часов ночи в магазин зашел неизвестный, который начал с ней беседу и через несколько минут ушел с киоска. Впоследствии мужчина вернулся, набросился на женщину и хаотично нанес ей многочисленные удары ножом по телу. После злоумышленник снял с потерпевшей золотые украшения и скрылся с места происшествия. Одной из версий этого тяжкого преступления является убийство по корыстным мотивам", – рассказал Кичук.

Уже через сутки после совершенного оперативники задержали фигуранта в Голосеевском районе столицы.

Им оказался 37-летний иностранец, не имеющий постоянного места жительства в столице. У него следователи изъяли вещественные доказательства: три золотых кольца, принадлежавших погибшей.

"Следственным отделом Голосеевского управления полиции под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры фигуранту поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, совершенное по корыстным мотивам", – сообщили в поле.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Опубликовано Полиция Киева Четверг, 4 января 2024 г.

"Кроме того, мы проверяем причастность задержанного к совершению других преступлений на территории столицы и Украины", – добавил Андрей Кичук.

Напомним, правоохранители задержали иностранца, подозреваемого в серии преступлений.

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