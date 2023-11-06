Убили 59 односельчан: что известно о корректировщиках и жертвах в селе Гроза через месяц после теракта

Прошел месяц со времени трагедии в селе Гроза Харьковской области. Там 5 октября оккупанты ракетой убили 59 человек, среди которых был 8-летний мальчик. В селе на месте трагедии хотят установить мемориал.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Братья убили 59 односельчан

На въезде в село Гроза на автобусной остановке установили баннер с изображением братьев Мамонов, которые по данным СБУ и навели ракету на родное село и скрываются в РФ. Рядом надпись: "убили 59 односельчан".

Баннер на въезде в село

В Грозе на кладбище более полусотни свежих могил. Все эти люди погибли 5 октября во время поминального обеда за односельчанином Андреем Козырем, который погиб на фронте.

На место ракетного удара люди приносят цветы и вспоминают трагический день. Жена и дочь погибшего Виталия Билоуса плачут, поддерживая друг друга. Говорят: даже через месяц после трагедии не могут поверить в то, что Виталия не стало.

На месте массового убийства до сих пор есть остатки вещей погибших, перчатки экспертов и щепки стекла. Месяц назад здесь все было завалено телами. Пока спасатели искали погибших в завалах, их телефоны постоянно звонили.

Ракетный удар по деревне Гроза. / Фото: Associated Press

Александр Муховатый похоронил родных через две недели после трагедии

В тот день своих самых дорогих потерял и Александр Муховатый. Российская ракета в одно мгновение убила его маму, брата и невестку.

"Я еще никак не могу привыкнуть к тому, что их нет. Никак не могу удалить номер телефона брата. Уже дважды чуть не набрал", — говорит Александр Муховатый.

Кладбище в селе Гроза

Мужчина вспоминает, что после того, как услышал взрыв — в считанные минуты примчался в кафе.

"Повсюду лежали тела. За двором, где машина, тоже тела лежали. Когда пошел дальше, то один сосед, то другой сосед. Это ужас, не передать словами", — вспоминает Александр.



Похоронить родных смог только через две недели после смерти. Пришлось ждать экспертизу ДНК, потому что идентифицировать тела было очень тяжело. Со слезами мужчина вспоминает последнюю встречу с мамой: она тогда его поцеловала и пожелала удачи.

Десяток домов в селе остались пустыми

Погибшие в этой селе были чуть ли не в каждом дворе. В нескольких десятках хат, как упоминание о вражеском ударе, и до сих пор разбитые стены, выбитые окна и двери



"Уже сны снятся. Это же месяц прошел. И мне сегодня много снились те, кто погиб", — вспоминает жительница села Валентина.

На одной из улиц пострадали почти все дома. Местные власти и волонтеры помогают людям латать кровли и забивать окна. Владельцы поврежденных домов получили денежную помощь. Впрочем, с десяток домов так и будут пустовать, потому что все их владельцы погибли в один день. Кто помогал братьям Мамонам наводить смертельный удар, СБУ еще выясняет.

Трагедия в селе Гроза

В селе Гроза на Харьковщине 5 октября люди собрались на поминальный обед за погибшим воином ВСУ, которого сначала похоронили в Днепре, а затем перезахоронили в родном селе.

Тогда по местному кафе прилетела ракета. Почти все находившиеся там погибли.

СБУ установила, что навели российский "Искандер" в деревню двое местных жителей — братья Владимир и Дмитрий Мамоны. Во время оккупации они перешли на сторону РФ, а после освобождения населенного пункта скрылись в стране-агрессоре.

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