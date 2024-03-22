Убили 8-летнюю девочку, ее отца и обстреляли ДнепроГЭС: что известно о масштабном ударе по Запорожью

Российская террористическая армия в ночь на 22 марта атаковала Запорожье. По городу было выпущено более 20 ракет. Известно о 3 погибших. Наибольшие разрушения понесла гидроэлектростанция. В городе разбито с полторы сотни домов и многоэтажек. Большие разрушения в частном секторе - целая улица превратилась в руины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Оккупанты убили отца и 8-летнюю девочку в Запорожье

В доме от рук россиян на рассвете погибли 35-летний мужчина и его 8-летняя дочь. Вместо дома - сейчас огромная воронка. Большинство домов рядом превратились в руины.

"Здесь жил молодой человек вместе с девочкой. Тяжело об этом говорить, невозможно на камеру передать", - говорит жительница Запорожья Олеся.

Олеся вместе со своим 18-летним сыном чудом уцелели - их дом был в нескольких метрах от попадания. Российская ракета ударила посреди частного сектора. 7 домов разрушены до основания, количество проткнутых измеряется десятками. И это лишь одно из нескольких мест попаданий.

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Обстрел Запорожья

Оккупанты повредили ГЭС и убили водителя троллейбуса

Наибольшие разрушения на гидроэлектростанции. В "Укргидроэнерго" сообщают о повреждении сразу двух станций ГЭС.

Также враг попал по троллейбусу, который двигался по плотине - погиб 62-летний водитель. Сейчас движение по плотине перекрыто.

"Наибольшие разрушения понесла наша ГЭС пока движение через нее перекрыто, собран штаб чтобы в кратчайшие сроки движение восстановить", - говорит председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

От обстрела пострадал частный сектор

В частном секторе разбирают завалы. Под открытым небом остались целые семьи. Оксана, услышав взрывы побежала в подвал, это ее и спасло. Женщина радуется, что выжили ее коты.

Возле одной многоэтажки тоже попала российская ракета. Взрывной волной разбило балконы, выбило окна. В квартире Марины - разбито все.

Последствия удара по Запорожью

Всего в Запорожье два десятка раненых, из 10 - в больнице.

"Слава Богу, поражений критических нет, все средней степени тяжести, угрозы для жизни на данный момент не существует", - говорит заведующий отделением анестезиологии Александр Ведгеев.



На месте атак коммунальщики латают поврежденные окна и крыши. Все, кому в результате ракетных попаданий негде жить, могут обратиться в горсовет - их обещают доставить в шелтеры.