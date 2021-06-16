Убили двух мужей: в Украину из плена террористов ИГИЛ вернулась крымская татарка с 7 детьми

Крымская татарка Амина вместе с мужем уехала в 2014 на заработки в Турцию. Далее семья оказались на границе с Сирией.

Возвращение домой. Из Сирии привезли украинку с семью детьми, которая несколько лет пробыла в сирийском лагере, где живут частности семьи террористов ИГИЛ. Крымская татарка вместе с мужем 6 лет назад поехали в Турцию на заработки, впоследствии оказались в Сирии. Мужчину убили, женщина и дети попали в лагерь.

Об этом 16 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

Столичный аэропорт Жуляны, на часах два ночи. На перроне стоит толпа людей: чиновники и журналисты. Здесь среди рейсовых самолетов сегодня садится особый борт.



На борту этого Боинга всего несколько человек — первыми выходят те, кто рейс сопровождал, а дальше те, для кого его организовали: украинка Амина и семь ее детей, несколько лет они жили в лагере, рядом с семьями боевиков ИГИЛ.



Сначала женщина обнимается со своей тетей, которая последние годы добивалась ее освобождения. Фатима осенью прошлого года рассказывала: ее племянница, крымская татарка Амина вместе с мужем уехала в 2014 на заработки в Турцию. Впоследствии забрали детей. Далее, рассказывала женщина, семья оказались на границе с Сирией.

"Наш зять высказал свое мнение и его убили. Она стала вдовой и попала в лагерь вдов", — говорит Фатима.



Амина снова вышла замуж, с мужем пытались бежать из Сирии, но тогда, говорит ее тетя, и второго мужа убили. Впоследствии Амина оказалась в лагере для беженцев Аль-Холл. Полтора года назад ТСН показывала, как в закрытом сирийском лагере живут семьи террористов ИГИЛ. Среди них — десятки украинок с детьми.

Спецрейс из Сирии - история украинки, которая жила в одном лагере с семьями террористов "ИГИЛ"

Каждая попала туда по разным причинам, но едва ли не все — хотели вернуться из неволи домой, в Украину. За год дипломаты и спецслужбы освободили первых двух женщин с детьми.



"Две наши гражданки адаптируются в новых условиях, поиск работы происходит", — говорит первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.



Освобождена Амина на любые вопросы предпочитает не отвечать. Говорит, что устала.



"Планировали привезти больше граждан, но к сожалению бывают нюансы проведения операций. В следующий раз будет лучше", — говорит заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.



Когда будет следующее освобождения украинок и их детей, которые до сих пор находятся в лагерях? В Офисе президента, министерствах обороны и иностранных дел говорят: готовятся, но пока данных о сроках и количество не разглашается



"Я думаю, что если бы все детали спецоперации рассказывали заранее, то у нас бы ничего не вышло. Планируем, мы своих не бросаем", — говорит министр обороны Украины Андрей Таран.

На освободившуюся женщину и ее детей ждет медицинское обследование, восстановление документов и социализация в Украине.

Напомним, первую группу украинок с детьми удалось вернуть в Украину в конце 2020 года. Так, в новогоднюю ночь в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет, который доставил из Сирии двух украинок и семерых их детей. Это семьи террористов. Их удалось освободить в результате невероятно сложной операции спецслужб, дипломатов и военных.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку