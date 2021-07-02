Убили не одного Ибрагима: в Покрове продолжают всплывать жуткие подробности убийства 8-летнего ребенка

Спустя месяц после убийства в Покрове продолжают всплывать подробности гибели 8-летнего Ибрагима Оглы. Местные жители рассказали о странных совпадениях и событиях, предшествующих фатальному инциденту.

Вечеринка, интим, мужская обида, убийство... В Покрове Днепропетровской области, где недавно нашли мертвым 8-летнего Ибрагима Оглы, продолжают всплывать подробности жуткого события. Местные жители говорят, что семья ребенка и раньше сталкивались с убийством: родного брата Зины — мамы мальчика — восемь лет назад нашли зарезанным в том же месте, где обнаружили Ибрагима. Еще одно мумифицированное тело со связанными руками и ногами обнаружили там же около полутора лет назад.

ТСН.ua поговорили с соседями, близкими семьи, директором школы, где учился мальчик, а также с правоохранителями. Нам они рассказали об отношениях ребенка с мамой и событиях, предшествующих убийству.

Роковое число, стечение обстоятельств или проклятое место?

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Заброшенное здание. 10 лет назад это был магазин. Сейчас от него практически ничего не осталось — кроме воспоминаний местных жителей. Одни говорят, что со временем кирпичную коробку растащили люди: кто-то демонтировал окна, кто-то — выбил и вывез кирпичи. В торце дома когда-то был туалет, подсоединенный к печально известному коллектору. 8 июня в нем обнаружили тело 8-летнего Ибрагима Оглы, еще около восьми лет назад — тело родного брата мамы мальчика.

"Преступление произошло в заброшенном магазине. Он постепенно разрушается. Люди частично разбили стены и вывезли кирпич, побили стекла. Помещение жгли внутри. Место глухое, там даже редко кто из местных выгуливает собак. В 30 метрах от магазина есть гаражи. В этом районе когда-то было убийство", — рассказывает ТСН.ua жительница Покрова Ирина Мануйленко.

Убийство, о котором говорит женщина, по всей вероятности произошло в районе девятиэтажного дома, расположенного недалеко от старого заброшенного магазина. Об этом ТСН.ua рассказала близкая знакомая семьи Оксана.

"Это было ранней весной, в марте. Арсену тогда было 23 года. Труп лежал на балконе где три дня. Затем якобы убийцы его сбросили в канализационный колодец. Не знаю, сколько он там пролежал. Тогда еще было общее городское отопление. Нашли его, когда начали проверять коллекторы", — вспоминает Оксана.

По словам женщины, убили парня ровесники. Впоследствии их нашли и отправили за решетку. Инкриминировали им не только убийство, но и "издевательство над трупом", добавляет женщина.

Местные также говорят, что полтора года назад в этом же районе нашли еще один труп — связанную по рукам и ногам женщину, на вид которой было около 45—60 лет. Она якобы раньше любила выпивать с семьей мальчика.

"С этой семьей выпивала одна женщина. Затем она исчезла, но ее никто не искал. Ее обнаружили случайно в коллекторе около полутора лет назад в состоянии мумии со связанными руками и ногами", — подчеркивает жительница Покрова Ирина Мануйленко.

Семейные отношения

Мнения о том, какие в семье мальчика были отношения, разнятся. Одни говорят, что неоднократно видели, как мать Ибрагима поднимала на него руку. При этом знакомые семейства акцентируют: между мамой и школьником были хорошие отношения. Однако Зину они характеризуют как вспыльчивую и скандальную, а возможные рукоприкладства называют "бытовыми конфликтами".

Кроме Арсена, которого нашли мертвым восемь лет назад, у Зины есть еще один брат и три сестры. Раньше часто между ними возникали конфликты.

"Между собой родные сестры за волосы так друг друга таскали, что "итальянская семья" отдыхает. Но в отношении мальчика такого не было. Зина могла разве что дать по попе, сказать: "Ибрагим, отстань", — рассказывает близкая знакомая семьи Оксана.

Национальная полиция Украины

Со своей стороны у школы к семье Ибрагима вопросов не было. Ребенок посещал занятия и нормально усваивал учебную программу. Уроки не срывал.

"У меня с мамой Ибрагима никогда конфликты не возникали. Мать за ребенка была горой. Ребенок посещала школу, пропусков без уважительной причины не наблюдалось. Вопросов со стороны школы к маме тоже не было. Сам же Ибрагим был с особыми образовательными потребностями и учился по программе спецшколы", — делится с ТСН.ua директор школы №9 Валентина Тулина.

Что касается отца ребенка — информации о нем нет. Его не видели ни в течение жизни мальчика, ни даже на его похоронах. Зина живет с сожителем — неким Павлом. Однако в день исчезновения Ибрагима — 2 июня — женщина якобы отдыхала с двумя другими мужчинами.

"Жители говорят, что в тот роковой вечер Зина выпивала с двумя мужчинами, но не в своей квартире, а в другой. Ибрагим был с ними. Когда компания достигла нужной кондиции, одного из мужчин потянуло на интим, но не задержанного (мужчина, подозреваемый в совершении преступления, — ред.), а другого. Он попросил задержанного увести ребенка, чтобы тот не мешал. И задержан ушел с Ибрагимом, а Зина осталась с другим. Здесь не только обида за отказ в интиме, но еще и то, что она отдала предпочтение другому. Поэтому задержанный так решил отомстить", — добавила жительница Покрова Ирина Мануйленко.

"Алло, Ибрагим пропал"

Об исчезновении ребенка Зина сообщила в полицию только через два дня. Через четыре тело Ибрагима нашли кинологи. Параллельно с правоохранителями искать ребенка стали волонтеры и знакомые семьи. Оксана, с которой Зина тесно общалась, говорит, что та позвонила ей четвертого числа и сказала, что Ибрагим исчез.

"Четвертого числа Зина сообщила о том, что случилось. Спросила, заходил ли ко мне мальчик. Уже 5 июня мне по очереди отвечали то Зина, то Павел. Говорили, что Ибрагима нет. Я сама начала обходить места, где ребенок мог находиться: посмотрела на качелях, в школе, на стадионе. Спросила у мальчишек. Те сказали, что его не видели. Никто и подумать не мог, что такое произошло", — сказала Оксана.

Чем Зина занималась со 2 по 4 число, и чего она так поздно обратилась к копам, женщина не уточняет.

Продолжается досудебное расследование

В прокуратуре Днепропетровской области ТСН.ua сообщили, что 33-летний подозреваемый в совершении преступления ранее к уголовной ответственности не привлекался.

"Местный житель со своей знакомой распивал спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в результате которой мужчина решил отомстить женщине. Он заманил мальчика в заброшенный дом и задушил. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Подозреваемый находится под стражей", — отметила пресс-секретарь прокуратуры в Днепропетровской области Александра Сараева.

Был в доме кто-то кроме женщины и подозреваемого — в прокуратуре не уточняют. Так же пока неизвестно, могут ли привлечь к ответственности мать ребенка.

Сейчас Зина занимается сбором ягоды, это помогает ей отвлечься, говорит знакомая семьи.

"Сейчас идет сбор черешен. Она отвлекается, плюс зарабатывает на хлеб. Говорит, что дома находиться не может. Хочется позвать Ибрагима, сказать: "Иди сюда", — заключает Оксана.

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