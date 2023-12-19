Убирает Черновцы без руки: история переселенца, который "второй раз родился" и нашел любовь

Виктор говорит, что в Чернигов возвращаться не планирует.

Переселенец без руки полтора года убирает улицы Черновцов. Черниговец Виктор Голуб поселился здесь с началом полномасштабного вторжения и сразу начал искать работу. Говорит - не считает себя человеком с инвалидностью, и хочет зарабатывать деньги. Устроился дворником и выполняет работу не менее ловко, чем коллеги с опытом.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виктории Танасийчук.

58-летний переселенец из Чернигова Виктор Голуб и в дождь, и в холод подметает улицы Черновцов. Все делает одной левой рукой.

Виктор Голубь

В Черновцы Виктор переехал в начале большой войны. Пока все обустраивались в убежище - Виктор штурмовал центр занятости. Знал, что работу из-за инвалидности найти будет сложно. Мужчина потерял правую руку в 31 год из-за несчастного случая на строительстве.

"Врач, который ампутировал мне руку, сказал - "если вам через 10 лет пришьют руку, она вам будет мешать". Я с него смеялся и думал: ну как рука может мешать. А на данный момент, я с ним согласен. Она бы мне сейчас точно мешала", - говорит Виктор.

Виктор Голубь

В Черновцах Виктора сначала не спешили брать на работу. Наконец ему предложили поработать дворником. Работодатели предупредили: будет работать, как все, поблажек не будет. И были приятно удивлены, когда он делал все не хуже, а иногда и лучше коллег.

То, что Виктор безупречно все делает одной рукой - подтверждает его напарник.

"То, что человек с одной рукой - я совсем не чувствую, полноценно работает", - говорит напарник Олег Сургаев.

Виктора знает весь район. Его узнают в кафе и магазинах. Прохожие благодарят мужчину за чистоту на улицах.

Виктор Голубь

Виктор решил, что после войны в Чернигов не вернется, потому что там у него никого нет.

"Я здесь как второй раз родился. У меня есть труд, у меня есть друзья, у меня есть знакомые", – говорит Виктор Голуб.

А еще – нашел здесь любимую. Встречается с ней и мечтает об общем будущем.

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Напомним, Герой Украины "Димон" обратился к украинцам и рассказал, что скорой победы не будет.

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