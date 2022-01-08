Убитые дети, российские войска и реакция мира: к каким последствиям привели массовые протесты в Казахстане

Протесты проходили под лозунгом — "Дед, прочь!".

В Казахстане, где несколько дней были массовые беспорядки, 10 января обьявили днем траура по погибшим в вооруженных столкновениях. Среди жертв во время массовых беспорядков есть дети – это 4-летняя девочка, 11-летний мальчик. 15-летнего подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу, потому что расстреляли машину, в которой он ехал с отцом. В местном морге – очередь. Родственники пытаются узнать и унести погибших.

Последствия самых массовых протестов в современной истории Казахстана – смотрите в сюжете ТСН.19.30 за 8 января.

В стране, где даже столица почти три года называется Нурсултан – в честь первого президента Назарбаева, руководившего Казахстаном с 1991 до 2019 года, его внезапно перестали вспоминать. С первого дня протестов по улицам Алматы и других городов расходился лозунг "Дед, уходи!" — посвящено именно 81-летнему елбасу. Это – официальный титул, закрепленный конституционно.

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Дочь, зять и помощник Назарбаева все еще находятся в списке самых богатых людей страны. В руках клана — крупнейший банк страны, полезные ископаемые и перспективные секторы экономики. В Европе и Соединенных Штатах им принадлежит элитная недвижимость самого высокого класса. Даже в Россию в начале года нынешний президент Касим-Жомарт Токаев ездил с Назарбаевым. Именно с ним встречался президент РФ Владимир Путин.

С начала протестов о Назарбаеве ходили разные слухи: очень больной или вообще покинул страну вместе с семьей. Теперь его пресс-секретарь утверждает, что Назарбаев во всем поддерживает своего преемника. Впрочем, сам елбас на люди не появляется.

Протесты в Казахстане: среди жертв во время массовых беспорядков и их подавление есть дети | Новости мира

За считанные дни Токаев отправил в отставку правительство, сняв Назарбаева с последней занимаемой ею должности — председателя Совета безопасности страны. Сообщают, что среди задержанных есть и племянник Назарбаева, также бывший премьер и глава комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов, обвиняемый в государственной измене. Официальная пресса перестает называть столицу, бывшую Астану, Нурсултаном. Про город говорят просто: столица.

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До сих пор Интернет и телефон почти не работают. Поэтому достоверной информации о происходящем на улицах не хватает. На заправках сейчас километровые очереди, там распечатывают подземные хранилища.

Повышение цены на горючее в начале января стало толчком, выведшим людей на улицы. Уже через несколько дней, утверждают многочисленные свидетели, городские администрации штурмовали другие группы — яростные и хорошо вооруженные. Российский телеканал "Дождь" обнародовал видео, как журналисту, снимающему перестрелку, палят прямо под ноги.

Вокруг морга Алматы – толпа. Точного количества жертв установить не получается. Впрочем, уже известно, что среди них дети и иностранцы, в том числе один гражданин Израиля – это 22-летний студент, живший в Казахстане несколько лет. Парень учился на дантиста. "Леван переехал в Казахстан из Ашдода, женился там. Его сыну восемь месяцев. Леван возвращался машиной с друзьями, их расстреляли. Его убили, друзей ранили. Сейчас мы пытаемся транспортировать в Израиль его тело", — рассказал заммэра Ашдода Эли Нахт.

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Германия объявила, что больше не будет снабжать Казахстан оружием из-за заявления Токаева, что разговоров с террористами (так он назвал всех протестующих) не будет, а потому по ним нужно просто стрелять.

В целом, Запад реагирует на беспорядки в Казахстане очень сдержанно. Разве что Соединенные Штаты не удерживаются от комментария о российском вмешательстве. "Есть конкретные движки того, что сейчас происходит в Казахстане. Речь идет об экономических и политических делах. То, что там происходит, совершенно не похоже на то, что происходит на украинской границе. Впрочем, я считаю, что современная история учит нас одного урока: если россияне уже пришли к тебе домой, то иногда очень тяжело заставить их уйти", — заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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О том, как надолго мирные люди в военной форме из России, Белоруссии, Армении и Кыргызстана останутся на казахской территории, на днях поговорят на виртуальном саммите ОКГБ. Это организация-аналог бывшего Варшавского соглашения, которое и дало возможность Токаеву пригласить в страну иностранные войска. "Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать. Мы мирные люди. Мы пришли сюда, чтобы помочь им, чтобы у них не произошло того, что у нас, но там уже произошло еще хуже", — заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. .

Между тем, российский правозащитник из организации "Гулагу.нет" обнародовал показания анонимного сотрудника ФСБ о том, что вооруженные нападения на администрации и другие учреждения в Казахстане совершали с помощью местного криминалитета. Когда объявили контртеррористическую операцию в Казахстане, не собрали штаб координации. Это означает: либо операции на самом деле не было, либо ее координировали не изнутри Казахстана, а снаружи страны.