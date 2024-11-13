Убивал украинцев и сам погиб в муках: в Севастополе ликвидировали российского военного

В Севастополе ликвидировали еще одного военного преступника – руководителя штаба ракетных кораблей ЧФ РФ Валерия Транковского. Именно из-за него погибли десятки гражданских украинцев и, в частности, он причастен к обстрелу Винницы "Калибрами" в июле 2022 года.

В тот трагический день в мгновение ока погибли 29 мирных жителей, среди которых были дети. Как удалось минуснуть оккупанта, и какие еще преступления он совершил – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Взрыв в Севастополе – кого ликвидировали

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в Севастополе прогремел взрыв. Машина ехала-ехала и почему-то взлетела в воздух. Обеспокоенные жители говорят, что за рулем был "какой-то вояка".

Впоследствии выяснилось, что ликвидирован не просто какой-то вояка. Это руководитель штаба 41-й бригады ракетных кораблей ЧФ РФ капитан 1-го ранга Валерий Транковский. От его автомобиля почти ничего не осталось, сам он погиб на месте.

Местные говорят, что после взрыва Транковский еще некоторое время был жив, но сильно истекал кровью, потому что ему оторвало обе ноги. Поэтому он не просто умер, но и изрядно помучился напоследок.

Российские сайты пишут, что за Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Но и такая смерть для него подарок судьбы, потому что именно из-за него погибло гораздо больше гражданских украинцев, которых он убил ракетами.

Отдал приказ обстрелять Винницу в 22-м

Транковский — военный преступник, отдававший приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, он приказал обстрелять Винницу "Калибрами" в июле 2022 года.

Тогда погибли 29 мирных жителей, две сотни были ранены. Это был самый кровавый теракт в городе, оккупанты запустили тогда 4 ракеты по гражданским людям. Тогда среди жертв были и совсем молодые девушки по 18 и 20 лет, медики, случайные прохожие, а самой маленькой погибшей было всего 4 года. Это Дмитриева Елизавета, солнечная девочка, которая в момент удара с мамой возвращалась с занятий с логопедом. Она еще младенцем перенесла операцию и так рвалась к жизни, но российские военные убили и ее, а маму тяжело ранили, женщина перенесла более 10 операций.

Женщине несколько дней не рассказывали о смерти дочери. Она даже не смогла попрощаться с ребенком, потому что сама была на грани жизни и смерти, но говорит, что Лиза попрощалась с ней сама во сне.

Ликвидация Транковского – дело рук СБУ

И скольким семьям Транковский и его сообщники принесли горе потери – трудно наверняка и посчитать, потому что этот подонок неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибли многие гражданские. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны.

"Суспільне" со ссылкой на собственные источники сообщило, что подрыв в Севастополе автомобиля руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Валерия Транковского — успешная спецоперация СБУ.

"Символично, что российский военный преступник, на руках которого кровь десятков мирных украинцев, закончил свою бесславную жизнь на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Расплата за злодеяние — это только вопрос времени. Ни один оккупант и убийца не может чувствовать себя в безопасности, где бы он не находился", – говорится в статье.

Минус еще один генерал РФ

На днях ликвидировали другого российского генерала Павла Клименко, которого ненавидят даже соотечественники и говорят, что он "жил как мразь и сдох как собака". Его подозревали в создании некоего концлагеря, где он организовал пытки военнослужащих во временно оккупированном Донецке.

Как известно, Клименко командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой, носящей имя Александра Захарченко. Его обвиняли в организации пыток, а также в вымогательстве денег у подчиненных за перевод в тыловые подразделения. Обстоятельства его гибели остаются неизвестными. Российским журналистам удалось подтвердить смерть генерала по комментариям его сестер в социальных сетях.

Клименко стал восьмым российским генералом, погибшим на войне в Украине, чья смерть была подтверждена независимыми исследователями или журналистами.

Пытал даже "своих"

Согласно расследованию издания "Астра", Клименко якобы организовал пытки военных на территории заброшенной шахты в оккупированном Донецке. Туда их заставляли идти в штурмовые группы и требовали деньги. Кроме того, его подчиненные обвинялись в жестоком убийстве американца Рассела Бентли в так называемой "ДНР".

Российские блоггеры также критиковали генерала за большие потери среди личного состава, указывая на возможность избежать боев за взятку. В социальных сетях после его смерти появилось много сообщений от родственников погибших солдат, выражавших недовольство его действиями, но эти посты были впоследствии удалены.

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