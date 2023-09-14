Убийца 11-летней Дарьи Лукьяненко сбежал из тюрьмы: что известно об опасном преступнике и где он может быть сейчас

Стали известны новые подробности громкой истории, связанной с бегством Николая Тарасова – опасного убийцы, который в 2019 году пытался изнасиловать и жестоко лишил жизни 11-летнюю Дарью Лукьяненко в Одесской области. Тарасов был наказан лишением свободы на 15 лет, отбывал наказание в Херсоне, но теперь выяснилось, что этот заключённый исчез.

Первым о предполагаемом побеге сообщил бывший советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, написав соответствующий пост в соцсети.

"Процентов 30 сбежавших заключенных поймали, кто-то вернулся сам, сдался. Относительно тех, кто был осужден за особо тяжкие преступления, есть разная информация. Есть данные, что они переведены на территорию оккупированного Крыма или в РФ. Или же заключенные, оставшиеся без охраны, скрылись, воспользовавшись ситуацией", — рассказал ТСН.ua Руслан Форостяк.

В свою очередь, наши источники в МВД сообщили, что большинство беглецов правоохранители уже поймали.

Все же сбежал

О том, что произошло на самом деле с Тарасовым – это для ТСН.ua рассказали в Департаменте по вопросам исполнения уголовных наказаний.

Как оказалось, опасный осужденный Николай Тарасов действительно разыскивается правоохранителями.

Николай Тарасов, осужденный за убийство Дарьи Лукьяненко / Фото: УНИАН

"Согласно имеющейся информации, по состоянию на 11.05.2022 осужденный Николай Тарасов отбывал наказание в государственном учреждении "Дарьевская исправительная колония (№ 10)", — сообщили нам пенитенциарии. — Данное учреждение расположено на территории громады, которая находилась во временной оккупации в соответствии с приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 №309 "Об утверждении Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией" (с изменениями). Однако, после отступления оккупационных войск российской федерации было выявлено отсутствие в учреждении осужденных и лиц, взятых под стражу, в том числе их учетных документов.

К этому в Департаменте добавили: "Вместе с этим администрацией государственного учреждения "Дарьевская исправительная колония (№10)" подано заявление в соответствующий территориальный орган Национальной полиции Украины по факту выявления отсутствия в учреждении осужденных и лиц, взятых под стражу, о чем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований за №12022230000006029 от 29.11.2022 по ч. 1 ст. 438 УК Украины. По состоянию на 14.09.2023 в Управлении обеспечения деятельности в южном регионе Департамента отсутствует информация о нынешнем месте пребывания осужденного Николая Тарасова, в том числе отсутствует какая-либо официальная информация о переводе его в другое учреждение исполнения наказаний".

В селе не появлялся

На территории своего села (Ивановка Одесской области) в последнее время Николай Тарасов не появлялся. Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал поселковый голова Виктор Лобач.

Памятник Дарье Лукьяненко в Одесской области / Фото: Думская

"О ситуации с бегством я слышал от адвоката, который защищал семью Лукьяненко. Есть данные, что Тарасов скрылся, когда территорию оккупировали россияне. Скорее всего, он сбежал в Крым и куда-то дальше. Мы думаем, что ему нет смысла находиться на территории Украины", — говорит Виктор Лобач.

Как рассказал ТСН.ua Рубен Степанян, адвокат семьи Дарьи Лукьяненко, родные девочки рассчитывали на то, что в тюрьме Тарасова настигнет карма и его пребывание там, как лица, причастного к изнасилованию, будет крайне тяжелым.

Убийство Даши Лукьяненко: что известно

В селе Ивановка Одесской области в июне 2019 загадочно исчезла 11-летняя девочка. Она шла с рынка, где работает ее мама на урок танца в школу, однако по дороге девочка исчезла.

Правоохранители, волонтеры и местные жители неделю искали 11-летнюю Дашу. Ее тело нашли 19 июня в выгребной яме дома 22-летнего жителя Ивановки Николая Тарасова, оказавшегося соседом девочки. Он хорошо знал Дарью.

По данным следствия, мужчина задушил девочку руками, пытался изнасиловать, нанес ей ранение острым предметом, после чего связал ноги скотчем, натянул на голову пакет, замотал его скотчем, привязал к ногам камень и сбросил на трехметровую глубину в выгребную яму туалета. .

Похороны Дарьи Лукьяненко в июне 2019 года. / Фото: facebook.com/Вячеслав Аброськин

Чтобы скрыть тело, он сбросил его в выгребную яму уличной туалеты и забросал камнями: чтобы оно погрузилось на дно. Вещи ребенка и мобильный телефон мужчина сжег в металлической бочке на территории дома. После этого отмыл кровь с пола, умылся, переоделся, приготовил обед и пошел играть в компьютерные игры. По его же показаниям, убийство девочки длилось не более 30 минут.

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