Убийца был не один: у задержанного за убийство 16-летней девушки могли быть сообщники

Убийца был не один: у задержанного за убийство 16-летней девушки могли быть сообщники

Бывший бойфренд отрицает свою причастность к преступлению.

На Кировоградщине задержали подозреваемого в убийстве 16-летней жительницы села Кетрисановка Виктории Макаренко. Девушку, которая ночью ушла из дома, искали несколько дней, пока ее изуродованное тело не нашли в старом колодце на краю села. После ряда экспертиз подозрение в убийстве объявили ровеснику и бывшему возлюбленному девушки.

Об этом говорится 30 августа в сюжете ТСН.19:30.

16-летнюю Викторию искали в течение трех дней несколько сотен человек. Кинологи с собаками прочесывали посадки, водолазы обследовали водоемы. Тело же нашел волонтер-поисковик в заброшенном колодце в деревне, где жила девушка.

Через десять дней после убийства полиция задержала подозреваемого — ее бывшего бойфренда. Рассказывая об обстоятельствах преступления, правоохранители пока немногословны.

"Было назначено ряд экспертиз, результатом которых стала информация о причастности конкретного лица к совершению указанного преступления", — отметил начальник Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков.

Родные же погибшего уверены, что Вику погубили ее друзья, с которыми она проводила вечера. В частности, бывший парень. "Она с ним встречалась, пока он не начал ее домогаться. Тогда она его заблокировала везде ", — рассказывала мачеха погибшей Оксана Гребенюк.

Ее отец уверяет, что просил дочь не ходить к своим друзьям, больше сидеть дома.

В то же время родные задержанного юноши в его виновность не верят. Он сам также отрицает свою причастность к преступлению. "Он говорит, я не видел, я не знаю. Вместе сидели там, а дальше где она делась — я не знаю. Он такой — хороший ", — говорит бабушка задержанного Раиса Полищук.

Односельчане не на камеру утверждают, что убийца, очевидно, имел сообщников, потому перенести тело незаметно за несколько километров один он бы не смог.

Задержанному юноше, которого подозревают в убийстве, грозит до 15 лет лишения свободы.

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