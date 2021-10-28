Убийца в маске попал трижды в спину и один раз в грудь: на месте расстрела сумского активиста продолжается следствие

Убийца в маске попал трижды в спину и один раз в грудь: на месте расстрела сумского активиста продолжается следствие

Это было не первое нападение на мужчину.

Жестокое убийство в Сумах – там на глазах у жены застрелили общественного активиста. В 29-летнего Александра Иванину нападавший попал у подъезда дома, где тот жил. Сейчас полиция ищет убийцу.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

У дома, где жил Александр Иванина, и где , собственно, он погиб, сейчас работает следственно-оперативная группа. Сейчас осматривали машину, на которой Александр подъехал к дому.

Сообщение о раненом мужчине в полицию поступило около 9 вечера от медиков скорой. Их вызвала гражданская жена, которая и была очевидцем расстрела. Сегодня у нее день рождения, очевидно, пара готовилась к празднику – в багажнике машины коробки с пирожными и подарки. С журналистами ТСН женщина общаться не захотела. Но друзьям погибшего она рассказала, что киллер был в маске, и ждал Александра под домом, на скамейке. Как только мужчина вышел из машины – начал стрелять. Раненый пытался добежать к подъезду, но не смог.

«Они подъехали на машине, она была за рулем, он сидел рядом, он вышел из машины и полез в багажник за вещами. Рядом сидел погнавшийся за ним мужчина и начал стрелять. И вот там, собственно, у подъезда уже было завершено», — рассказал глава областной ячейки «Правого сектора» Сергей Супрун.

«В него попала первая. Его настигали и стреляли в него. Зеленую куртку нашли, нашли его вещи и маску по пути», — рассказывают очевидцы.

Предварительно известно, что нападающий произвел 8 выстрелов из пистолета. Четыре – попали в активиста. На въездах и выездах из Сум в настоящее время дежурят наряды полиции. Для перехвата стрелка. По факту умышленного убийства полиция открыла уголовное производство, рассматривает две основные версии, частично совпадающие с версией его друзей.

В Сумах на глазах у жены застрелили активиста - что известно о преступлении | Новости Украины

«На теле было обнаружено 3 пулевых ранения в спину, одно в грудную клетку. Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего и убийства на почве личных неприязненных отношений», — говорит представитель полиции Сумщины Владимир Крупецких.

«Наши версии – это могла быть как месть из уголовно-политически-правоохранительного мира, скажем так. Потому что Александр придирчиво занимался многими проблемами, но одна – что касается контрабанды и нелегальной миграции», — добавляет Сергей Супрун.

Александр Иванина – хорошо известный в Сумах активист, один из лидеров сумского «Правого сектора». В прошлом году баллотировался на выборах в городской совет, но не прошел. Именно в день убийства выступал на сессии горсовета против повышения стоимости проезда в маршрутках, в частности обещал маршрутщикам неспокойную жизнь — планировал останавливать переполненные маршрутки и вызвать полицию. Боролся с коррупцией, контрабандой, нелегальной миграцией и стреляли в него не в первый раз.

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