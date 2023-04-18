Убийца возвращается на место преступления: эксперты о том, чего ждать после визита Путина в Украину

Эксперты говорят, что в Генштабе РФ происходит перманентная паника, а Путин своим появлением на оккупированных территориях пытается нивелировать это чувство.

Якобы посетив оккупированные территории Украины, после того, как потери россиян превысили 180 тыс., кремлевский диктатор Владимир Путин пытался продемонстрировать россиянам, что "все идет по плану" и "ситуация контролируема".

Такое мнение высказали несколько военных экспертов в комментарии для ТСН.ua.

"Путин дает два сигнала. Сигнал первый – своему собственному населению: "Я есть, я готов драться на смерть, история с нами, мы победим", – говорит военный эксперт Петр Чернык, комментируя вероятный визит российского президента.

"Тиран, теряющий лояльность собственного населения, теряет жизнь. Например, Муаммар Каддафи, Саддам Хусейн, Слободан Милошевич. Даже если смотреть в далекие времена, то императорам рубили головы. Калигула уничтожил своего отца. Таких вариантов можно привести множество. Во-вторых: он (Путин – ред.) дает конечный сигнал миру, что он не собирается сдаваться. Он как вожак стаи метит эту территорию", – объяснил Чернык.

Вместе с тем эксперт, как и многие украинцы, подвергает сомнению, что видео с Путиным снято именно на оккупированных территориях, где продолжаются боевые действия.

"Еще вопрос, реально ли физически он там был. Вопрос в том, что они (россияне – ред.) актуализируют фюрера как единственную опору нацистского государства, потому что нет другого способа удержать власть в этой стране. Актуализируют вожака", – отметил военный эксперт.

Другой военный эксперт, военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорит, что своим визитом Путин может пытаться погасить панику, которая началась в Генштабе оккупантов.

"В первую очередь, таким образом, он пытается продемонстрировать для российской пропаганды то, что у них все идет по плану, что он может позволить себе приехать на оккупированные территории, проконтролировать происходящее на Херсонщине и на Луганщине, продемонстрировать то, что он не боится того, что что-то может произойти, и – ситуация контролируемая. Но это не так", – рассказал Коваленко.

"События на юге Украины демонстрируют, что россияне не могут понять того, откуда может происходить контрнаступление, не понимают, какие силы и средства задействуют ВСУ и какая конечная цель контрнаступления. Поэтому у россиян хаотические действия. Это свидетельствует о том, что в Генштабе российских оккупационных войск происходит перманентная паника. А Путин своим появлением пытается нивелировать это ощущение, но он только подтверждает, что это именно так", – объяснил военно-политический обозреватель.

В то же время, он также не исключает, что видео с Путиным на оккупированных частях Херсонщины и Луганщины может оказаться монтажом.

"Но если наоборот, если он действительно там был, то это только подтверждает паничность ситуации, заставившей его туда поехать, чтобы продемонстрировать себя перед генералами оккупационных войск", – резюмировал Коваленко.

Напомним, российские пропагандисты и Кремль сообщили утром 18 апреля о якобы визите Путина на захваченные части Херсонщины и Луганщины. Российский диктатор якобы побывал в штабе группировок войск "Днепр" и "Восток", где заслушал доклады о ситуации в этих направлениях, а также на Запорожском направлении, фронта.

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