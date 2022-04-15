Убийца жертве – не брат: украинцы пытаются отменить общий пасхальный ход украинки и россиянки в Риме

До начала церемонии остаются считанные часы, но никто за пределами Ватикана до сих пор не знает, что будет происходить в Колизее.

Скандальная Крестный ход – через несколько часов в римском Колизее состоится одна из главных Пасхальных церемоний. В этом году Ватикан поручил одновременно нести крест двум мигранткам — украинцам и россиянам. Такое решение возмутило не только украинцев, но и многих европейских стран.

Об этом говорится в ТСН.

Клип, снятый в Риме, ныне ретранслируют все итальянские медиа. Его героинь Ватикан избрал главными участницами сегодняшнего крестного хода. На видео медсестры Ирина и Альбина обнимаются, рисуют флаги на медицинских масках и всячески демонстрируют воспетую кремлем «братство народов». О том, что народ Альбины убивает, истязает и насилует народ Ирины в ролике ни слова. Обе героини недаром свободно говорят по-итальянски – от государства-агрессорки и тех, кто ей героически противостоит, улыбающиеся лица удаляют двадцать лет эмиграции.

Вне художественной действительности украинцев от белых окон российского посольства отделяют полкилометра – подойти поближе римская полиция не позволила. В преддверии церемонии в Колизее участники протеста подбирают слова, чтобы объяснить – убийца жертве – не брат.

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«Как ССэсовца немецкого поставить вместе с евреем из Аушвица, как энкаведиста поставить с политзаключенным в ГУЛАГе, или как Иисуса Христа поставить вместе с Понтием Пилатом, который его осуждает на смерть. То есть, это вещи, которые абсолютно недопустимы», — объясняет председатель христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

Подробности российских пыток Папа Римский знает с первых уст – он посещал украинских детей, которых сейчас лечат в Ватикане. Целовал флаг из изуродованной россиянами Бучи. И неоднократно заявлял, что готов стать посредником между Россией и Украиной для достижения мира. Последнее вероятно и натолкнуло Ватикан на плохую идею первой после «ководного» перерыва массовой пасхальной церемонии. Обращаясь к священникам, Франциск не забывает о войне в Украине.

«Мир Иисуса не доминирует над другими, он никогда не бывает вооруженным миром. Здесь есть повторяющийся в истории обман, основанный на силе, приводящий к ненависти и предательству Бога», — заявлял Папа Римский Франциск.

С просьбами изменить сценарий церемонии в Ватикан обратилась украинская католическая церковь. Дипломаты же предложили альтернативу – заменить врага на друга. «Мы хотели предложить, чтобы этот крест вместе с Украиной несли представители или представительницы – нам это неважно – тех государств, которые в прямом смысле несут этот крест рядом с Украиной – то есть Польши, Литвы, Америки, Италии», — говорит посол Украины в Ватиканы Андрей Юраш.

До начала церемонии остаются считанные часы, но никто за пределами Ватикана до сих пор не знает, что будет происходить в Колизее. Несмотря на протесты дипломатов, активистов и священников об изменении характера действа, католическая церковь не сообщала.

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