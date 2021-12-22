Убийцам бездомных возле школы в Днепре грозит пожизненное заключение: один из них так отпраздновал 27-летие

Убийцам бездомных возле школы в Днепре грозит пожизненное заключение: один из них так отпраздновал 27-летие

Что бездомные умерли в результате жестокого нападения, было понятно сразу, говорят в полиции.

В Днепре задержали троицу, подозреваемую в убийстве двух мужчин-бездомных. Их тела со следами издевательств нашли накануне у школы. И сегодня в полиции отчитались, что подозреваемые были задержаны - это два мужчины и женщина.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Также читайте Сломанные ребра и разбитая голова: в Днепре рядом со школой нашли два окровавленных тела

Возле школы, у труб теплотрассы, накануне и нашли двух мертвых мужчин, это произошло во время школьных занятий. После работы следователей здесь до сих пор осталось ограждение. Что бездомные умерли в результате жестокого нападения, было понятно сразу, говорят в полиции. Многочисленные ножевые ранения, следы от избиения и ударов бетонными блоками.

Полицейские быстро установили подозреваемых. Это двое мужчин и женщина, которые ночью праздновали день рождения неподалеку. 27-летний именинник, его 29-летняя девушка и 19-летний приятель. Ночью под хмельком шли возле школы и увидели двух бездомных, гревшихся на трубах. Почему именно троица напала на бездомных мужчин, еще устанавливает полиция.

В Днепре задержали троицу, подозреваемую в убийстве двух мужчин-бездомных | Новости Украины

«Группа задержанных употребляла алкогольные напитки. У них возникла конфликтная ситуация с двумя бездомными. В ходе этого конфликта потерпевшим были причинены многочисленные телесные повреждения, в результате которых они и погибли», — рассказывают в полиции.

Что это было за конфликт, в полиции пока не говорят. Не разглашают также имена задержанных. Известно, что всем троим инкриминируют умышленное убийство. Им грозит пожизненное заключение.

Читайте также:

Угрожал пистолетом школьникам и требовал деньги: во Львове задержали вооруженного 18-летнего в балаклаве

Свидание с печальным завершением: молодые люди подсыпали девушкам психотропные вещества в вино

В Полтаве 8-классницы устроили в школе "дедовщину" и притесняют младших учеников