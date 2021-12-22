Убийцам бездомных возле школы в Днепре грозит пожизненное заключение: один из них так отпраздновал 27-летие

Что бездомные умерли в результате жестокого нападения, было понятно сразу, говорят в полиции.
В Днепре задержали троицу, подозреваемую в убийстве двух мужчин-бездомных. Их тела со следами издевательств нашли накануне у школы. И сегодня в полиции отчитались, что подозреваемые были задержаны - это два мужчины и женщина.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Возле школы, у труб теплотрассы, накануне и нашли двух мертвых мужчин, это произошло во время школьных занятий. После работы следователей здесь до сих пор осталось ограждение. Что бездомные умерли в результате жестокого нападения, было понятно сразу, говорят в полиции. Многочисленные ножевые ранения, следы от избиения и ударов бетонными блоками.
Полицейские быстро установили подозреваемых. Это двое мужчин и женщина, которые ночью праздновали день рождения неподалеку. 27-летний именинник, его 29-летняя девушка и 19-летний приятель. Ночью под хмельком шли возле школы и увидели двух бездомных, гревшихся на трубах. Почему именно троица напала на бездомных мужчин, еще устанавливает полиция.
«Группа задержанных употребляла алкогольные напитки. У них возникла конфликтная ситуация с двумя бездомными. В ходе этого конфликта потерпевшим были причинены многочисленные телесные повреждения, в результате которых они и погибли», — рассказывают в полиции.
Что это было за конфликт, в полиции пока не говорят. Не разглашают также имена задержанных. Известно, что всем троим инкриминируют умышленное убийство. Им грозит пожизненное заключение.
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