Убийцу Пригожина нашли: что известно об операции по ликвидации "повара" Путина

Все уже и забыли о ЧВК "Вагнер", но вдруг всплыли новые подробности убийства главаря террористов Евгения Пригожина — то, что так тщательно скрывал Кремль. Оказывается, одного из самых одиозных рашистов "заказал" чиновник, приближенный к Путину. Кремлевский диктатор дал лишь молчаливое согласие на ликвидацию.

Потрясающие детали из кулуаров Кремля, о личном конфликте между Путиным и Пригожиным и как на самом деле убили главу Вагнера, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Пригожина убил не Путин — к такому потрясающему выводу пришли расследователи из американского издания The Wall Street Journal. Маньяк и террорист Пригожин долгое время был необходим Кремлю, так что стал становиться костью в горле режима.

Кто заказал Пригожин?

По информации источников журналистов в Кремле и американской разведке, впервые убить Пригожина Путину было предложено еще летом 2022 года. Уговаривал убить руководителя "Вагнера" второй по влиятельности человек в РФ — председатель совета нацбезопасности страны Николай Патрушев.

Скриншот/The Wall Street Journal

В расследовании говорится, что Патрушев увидел в Пригожине нового претенденда на Кремль еще давно — за год до его попытки пойти на Москву. Только почувствовав опасность режима, тот сразу побежал рассказать о своем плохом предчувствии "наверх". Но Путин его игнорировал.

«Патрушев начал предупреждать диктатора Владимира Путина об угрозе со стороны Пригожина и его «слишком большом политическом и военном влиянии» еще летом 2022 года. Однако тот не слушал: именно тогда вагнеровцы отчитывались об "успехах" на поле боя в полномасштабной войне против Украины", — говорится в материале WSJ.

"Инсайд" из Кремля

Неназванный эксчиновник в Кремле связался с американскими журналистами и пересказал им в деталях, что тогда имел в виду Патрушев. По его словам, все в Москве хорошо осознавали, что две параллельные армии в одной стране обязательно приведут к бунту. Но Путина было не пробить, потому что Пригожин — едва ли не единственная "сила", которая тогда отчитывалась о хоть каком-то результате на фронте. Но уже осенью 2022-го ситуация несколько изменилась. Накал между Путиным и его поваром начал быстро расти.

По словам эксофицера разведки РФ, который поддерживает связь с приближенными к диктатору и секретарю совета нацбезопасности людьми, ситуация изменилась, когда в октябре Пригожин позвонил Путину и, выругав его, пожаловался на нехватку боеприпасов. Свидетелем этого звонка был Патрушев. До декабря стало ясно, что он был прав относительно своих оговорок, а Путин продолжал публично игнорировать Пригожина и не отвечал на звонки», — пишет издание WSJ.

Путин "упал" на игнор?!

Интересно, что Путин выбрал довольно странный способ решить проблему просто игнорировал ее. С декабря по июнь Путин молчал о "Вагнере" и Пригожине. Когда в мае 2023-го, после почти года непрерывных мясных штурмов и десятков тысяч потерь среди "вагнеровцев", тот объявил о взятии украинского Бахмута. Тогда, похоже, терпение у Кремля и лопнуло. Пригожин уже совсем не подбирал слова, а публично крыл матом высшее военное руководство РФ.

После попытки Путина отобрать ПИК и передать боевиков Минобороны взбунтовался и сам повар. Журналисты пишут, что Путин этого совсем не ожидал, а решать проблему пришлось именно Патрушеву.

Как пишет WSJ, когда 23 июня Пригожин начал свой марш на Москву, стремительно продвигаясь по территории России, Путин был в своем имении далеко за столицей. Тогда Патрушев организовал "шквал телефонных звонков" и просил офицеров-симпатиков Пригожина "попробовать достучаться" до него.

Пять звонков из Кремля "остались без ответа", пишут журналисты. Также, кроме Беларуси, звонили правительству Казахстана — это была «страховка в случае худшего сценария». Однако президент Касим Жомарт-Токаев дистанцировался и отказался. В конце концов "урегулировать" бунт Пригожина удалось с помощью белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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Патрушев забирает власть?

После усмирения Пригожина под Москвой Патрушев уже не рассчитывал на Путина. Сразу после марша на Москву, тот приказал своим помощникам разработать план убийства уже эксвотажка ПИК "Вагнер". План готовили в течение 2 месяцев, а Путину показали в конце для галочки. Ну а тот как будто молча согласился.



В начале августа Патрушев отдал приказ своему помощнику разработать план ликвидации Пригожина, рассказал газете неназванный бывший российский разведчик. Западные спецслужбы утверждают, что Путину его позже показали и тот не стал возражать», — пишет WSJ.

23 августа главарь Вагнера ждал в аэропорту Шереметьево, пока его самолет проверят и подготовят к вылету. В это время, утверждают собеседники WSJ в западных спецслужбах, под крыло заложили небольшую бомбу. Уже через полчаса после взлета она взорвалась — все десять человек на борту погибли, в том числе соратник-террорист Пригожина Дмитрий Уткин.

После убийства Пригожина Патрушев в очередной раз укрепил свои позиции в Кремле. Пошли даже слухи, что именно сын Патрушев готовится преемником Путина. Путин является лишь олицетворением единоличных властей в РФ — символом нерушимости, пишет WSJ. На самом же деле вместе с Путиным руководит страной группа одиозных бюрократов, которыми оркеструет Патрушев.

КГБшник от мозга до костей, он не представляет государства без мощных спецслужб, которые фактически построил в РФ. У самого же в голове каша — он верит в многочисленные конспирологические теории и якобы мечтает о том, что США действительно хотят захватить Россию. Во всем причина, не поверите, вулкан в американской глубинке. Его цитата из "Известий":

“Если Йеллоустоунский вулкан проснется, это будет беспрецедентная катастрофа. Он способен к извержениям, в тысячи раз превосходящим известные человечеству. Наблюдения показывают, что с годами активность вулкана растет, магма в нем подходит к поверхности с большой скоростью. Растет и число землетрясений в окружающем его кальдере, их количество достигает двух тысяч в год. Некоторые в Америке утверждают, что при возможном извержении самым безопасным местом станет Восточная Европа и Сибирь. Видимо, здесь кроется ответ на вопрос, почему англосаксонские элиты так стремятся завладеть тем же Хартлендом”.

А еще Патрушев считает Россию Хартлендом. Вообще впервые в начале 20 века это понятие придумал британский географ Маккиндер. По его концепции тот, кто контролирует Хартленд, или территории Восточной Европы, современной России, Средней Азии, Монголии и части Китая контролирует более 50% всех земных ресурсов, а значит и мир.

"Влажные" мечты Патрушева

Понимаем, почему Патрушеву так нравится эта концепция, но в современном мире господствует тот, кто имеет технологии. И это уж точно не о России сегодняшнем.



Среди других заманух Патрушева, которые он вливает в уши "глубинных россиян" — это сказки об огромном государственном долге США, руке Сороса в Европе, так называемом "золотом миллиарде" и о том, что Аль-Каиду, Талибан и ИГИЛ создали американцы.



“Сами создавали для заслуги собственных целей террористические организации, такие как “Аль-Каида”, “Рух Талибан” либо ИГИЛ, и сами с ними же боролись. Устраивая показательную ликвидацию лидеров террористов, как Усама бен Ладена, сотню новых готовили и вооружали”, — цитирует Патрушева The Insider.

И это при том, что рашисты сами постоянно встречаются с талибами. А в войне с ИГИЛ они союзники с американцами, по крайней мере, на бумаге.



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