Убийства животных и скандал вокруг Мартыновской: громкие истории, возмутившие украинцев

Кот / © Associated Press

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В последние дни в Украине получили широкую огласку несколько случаев жестокого обращения с животными. Среди них — скандал вокруг высказывания судьи «МастерШефа» Ольги Мартыновской, расследование в отношении несовершеннолетней из Павлограда, которую подозревают в издевательствах над животными, а также гибель кошек и собак в разных городах страны.

TSN.ua собрал подробности этих случаев, а также реакцию правоохранительных органов, зоозащитников и общественных деятелей.

Скандал вокруг высказываний Ольги Мартыновской

Во время интервью телеведущей Маше Ефросининой судья кулинарного шоу «МастерШеф» и шеф-повар Ольга Мартыновская, вспоминая детство, заявила, что якобы «бросала кошек через крышу» и «привязывала петарды к их хвостам». Фрагмент быстро распространился в соцсетях и вызвал волну критики. Пользователи возмутились не только содержанием высказывания, но и тем, что история была рассказана с улыбкой.

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После резонанса первой отреагировала Маша Ефросинина. Она пояснила, что скандальная фраза была «неудачной гиперболой», а не реальной историей из жизни гостьи. Ведущая подчеркнула, что ни она, ни Мартыновская не поддерживают жестокое обращение с животными, а также сообщила об удалении отрывка из выпуска.

Впоследствии с заявлением выступила и сама повариха. Она извинилась за свои слова и отметила, что не имела намерения обидеть людей.

«Прошу прощения за преувеличение этой истории. Я точно не хотела задеть ваши чувства. Я не пропагандирую и не поддерживаю издевательства или насилие над животными. Должны быть только защита и любовь. Такого больше не повторится», — отметила Мартыновская.

На фоне скандала судью «МастерШефа» поддержали её коллеги. В частности, Владимир Ярославский заявил, что знает Мартыновскую много лет и считает ее добрым и отзывчивым человеком, а Эктор Хименес-Браво также подчеркнул ее отзывчивость и доброту.

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В то же время на ситуацию отреагировали представители зоозащитного сообщества и общественные деятели. В частности, в организации UAnimals подчеркнули, что жестокость по отношению к животным не может быть частью «теплых ностальгических воспоминаний». В заявлении организации отметили, что популярность предполагает ответственность за слова и сообщения, которые доносятся до широкой аудитории.

«Когда многомиллионная аудитория, среди которой есть и дети, и взрослые, слышит подобные истории в таком контексте, это может привести к нормализации жестокости. Кто-то может воспринять это как нечто допустимое или „веселое“», — говорится в сообщении.

С критическим заявлением выступила и соучредительница ветеринарной клиники и бывшая заместительница министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светлана Панайотиди. По ее словам, жестокое обращение с животными недопустимо, а подобные высказывания поощряют такое поведение.

«Такой рассказ и такие слова — это потворство жестокому обращению с животными, даже больше. Восприятие в шутку того, что это якобы для прикола. Но это не прикол, и так шутить нельзя. Жестокость — это жестокость», — отметила Панайотиди.

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В свою очередь, депутат Киевского городского совета от партии «Голос» и адвокат Зоя Ярош также осудила судью шоу «МастерШеф» и ведущую.

«Когда одна, смеясь, рассказывает в эфире о поступках, которые в настоящее время не только подвергаются моральному осуждению, но и наказываемыми по уголовному праву, а другая своим хихиканьем поощряет и легитимизирует как сами поступки, так и их публичную приемлемость — это дно дна», — отметила политик.

Несовершеннолетняя девушка в Павлограде душила кошек

Еще один громкий случай жестокого обращения с животными произошел на днях в Павлограде Днепропетровской области. В начале июня в соцсетях распространилось видео, на котором несовершеннолетняя девушка душит кота. После резонанса полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Впрочем, по словам зоозащитников, этот инцидент может быть не единичным. В общественном объединении «Защита животных „Плюшка“» и организации UAnimals заявляли, что о возможных издевательствах девушки над животными было известно еще несколько лет назад. В частности, зоозащитники утверждают, что еще в 2023 году обращались к правоохранителям по этому поводу.

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Местное издание «Днепр Оперативный» писало, что девушка ранее уже фигурировала в подобных историях. По информации издания, в 2024 году она якобы задушила кота и отправила видео одноклассникам. Также сообщалось о случаях жестокого обращения с щенками.

Также в сети распространялись скриншоты предполагаемой переписки несовершеннолетней, в которой она якобы рассказывает о жестоком обращении с животными на протяжении нескольких лет. В отдельных сообщениях девушка якобы объясняет свои действия желанием «привлечь внимание к идеям» и высказывается за отмену статьи 299 Уголовного кодекса Украины. В то же время подлинность этой переписки официально не подтверждена.

Полиция Днепропетровской области сообщила, что установила личность несовершеннолетней и внесла сведения в Единый реестр дела по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители также отметили, что девушка ранее уже попадала в поле зрения полиции.

Из сообщений общественной организации «Защита животных „Плюшка“» стало известно, что девушку зовут Полина, а её возраст, по данным зоозащитников, составляет около 17 лет. Также в соцсетях распространялась информация, что ее отец является военнослужащим, а мать якобы не видит проблемы в поведении дочери.

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Впоследствии защитники животных обнародовали видео, на котором девушка просит прощения за свои действия. В сообщении к записи отмечалось, что с ней провели профилактическую беседу, а домашних животных по месту ее проживания пока нет. По словам автора видео, животные находятся у бабушки девушки, а сама она якобы будет проходить психиатрическое лечение.

На опубликованной записи девушка называет себя Полиной, говорит, что сожалеет о содеянном, и уверяет, что подобное больше не повторится. «Я осознаю свою вину», — говорит она в видеообращении.

Стоит отметить, что наказание по статье, по которой полиция расследует дело, предусматривает ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

В то же время наказание может быть значительно более суровым, если следствие установит отягчающие обстоятельства. В частности, речь идет о совершении преступления с особой жестокостью, повторных эпизодах, а также о фиксации насилия на фото или видео и распространении таких материалов. В таких случаях закон предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией животных.

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Как пояснила ТСН.ua адвокат Марина Бекало, ключевым фактором в этом деле является возраст подозреваемой. По её словам, уголовная ответственность за жестокое обращение с животными наступает с 16 лет.

«Уголовная ответственность наступает с 16 лет, но проблема в данном случае заключается в том, что обидчица животных является несовершеннолетней (то есть еще не достигла этого возраста). Тогда к ней могут применить принудительные меры воспитательного характера, а ее родителей должны привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — отметила адвокат.

По её словам, ответственность родителей в таких случаях довольно ограничена и обычно сводится к штрафу в размере от 1700 до 5100 гривен.

«Поскольку подобная жестокость у детей вызвана в основном психологическими нарушениями, насилием в семье или другими обстоятельствами, требующими коррекции, то к таким детям и семьям должны применяться как специальные меры воспитательного характера, так и более строгое наказание родителей. Чего, к сожалению, в нашей правовой системе не предусмотрено и не практикуется», — добавила Бекало.

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В Киеве мужчина выбросил собаку из окна

Также широкий резонанс вызвала история сгибелью собаки в Святошинском районе Киева. Правоохранители расследуют обстоятельства смерти собаки породы бишон, которую, по версии следствия, выбросили из окна многоэтажного дома.

9 июня в полицию поступило сообщение о падении животного из окна дома на улице Чернобыльской. От полученных травм собака скончалась на месте. Собаку, возможно, выбросили с шестого этажа.

Позже Киевская городская прокуратура сообщила о задержании подозреваемого. По данным следствия, к гибели животного причастен 67-летний владелец собаки.

Правоохранители отмечают, что после инцидента мужчина давал разные объяснения произошедшему. Сначала он отрицал, что собака принадлежала ему, затем заявлял, что животное его укусило, а позже утверждал, что собака якобы сама выпала из окна. Также сообщается, что на момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В настоящее время ему предъявлено подозрение по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель. Наказание по данной статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Женщина выбросила из окна копну сена в Кропивницком

Еще один случай, привлекший внимание зоозащитников, произошел в Кропивницком. Там, по информации UAnimals, женщина якобы выбросила котенка из окна на крышу придомового сооружения. От полученных травм животное погибло.

Об инциденте сообщила соседка женщины в соцсетях. По её словам, это не первый подобный случай, однако ранее виновных якобы не привлекали к ответственности. После происшествия на место вызвали спасателей, которые достали котенка с крыши, однако, к сожалению, он не выжил.

В UAnimals сообщили, что местные жители уже обратились в полицию с заявлением. Кроме того, организация готовит собственное обращение к правоохранительным органам, а также депутатское обращение от межфракционного объединения «Гуманная страна».

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«Требуем найти и наказать убийцу», — заявили защитники животных.

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