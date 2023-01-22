Убийственная красота: на фронте вертолет с петриковской росписью уничтожает врага

Теперь на фронте будет работать вертолет, вручную расписанный мастерами петриковской росписи — это народная украинская живопись, которая несколько веков назад зародилась на Днепропетровщине, а ныне стала узнаваемой во всем мире, говорится в ТСН.

Разрисовать боевую птицу художников попросили военные и для этого была проведена целая спецоперация. Трех художников в условиях строгой секретности доставили в месторасположение вертолета. Работали быстро, потому что эта птица в любой момент могла полететь на задание.

На армейском вертолете подсолнухи и красную калину мастера из Петриковки выводили двое суток. Торопились, потому что понимали, что эта боевая птица нужна на фронте. "Каждую минуту он мог полететь на задачу, он в боевом режиме и мы все быстро, быстро", — говорит мастер Юлия.

Финальный вид вертолета удивил даже генералов, рассказывают художники. Но больше всего радовались пилоты. "Я никогда не видел, когда они с такой радостью, они не могли уходить, потом генералы приезжали, комиссия, была, я думаю, что это первый и не последний", — рассказывает мастер Николай.

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Началась эта же история с шутки, когда на арт-терапию в Петриковку приехали военные. “Разговорились, что мы и каски рисуем, и рисуем гильзы для поддержки ребят наших. Я говорю, уже меньше не берем, танк нарисуем, а они говорят танку у нас нет, есть самолет”, — рассказывает Юлия.

Через несколько дней мастерам поступил военный заказ: для поднятия боевого духа разрисовать вертолет. Они долго подбирали орнамент, но, наконец, говорят, вертолет сам подсказал, что рисовать. “Мы сначала думали, эта песня “Ой, у лузі червона калина”, хотели его красной калиной, но сама структура вертолета не позволила нам так. Наконец, чисто петриковским орнаментом лучка были и цветы, и калина, все”, — говорит мастер Иван.

Срок росписи был жесткий: военные дали всего два дня, но мастера успели. Расписанный вертолет полетел на задание.

Цветами, птицами и лепестками мастера украсили уже десятки военных касок. Для аукционов разрисовывали РПГ и тубусы из-под "Джавелинов". Готовы, говорят, хоть завтра взяться за танк или БТР. Уверены: вертолет на победу уже зарядили. "Заряженный на победу и я уверена, что это теперь оберег для наших ребят, большую силу имеет", — говорит мастер Юлия.

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