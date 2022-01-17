Убийственные ветры и мощные снегопады: какой погоды ждать украинцам на этой неделе

С понедельника ураган снова усилится до 50 километров в час. К тому же синоптики обещают мощные снегопады.
Синоптики объясняют убийственные ветры, которые в конце прошлой недели бушевали по всей Украине, противостоянием циклона и антициклона.
Порывы достигали 80 километров в час, говорится 16 января в ТСН. Тиждень.
Ураган не обошел ни одну область. Стихия срывала крыши, валила деревья и с легкостью швыряла большие мусорные баки. Тем временем гром с молнией посреди зимы изрядно напугал львовян.
На видеозаписях, которыми делились пользователи соцсетей, действительно видны вспышки и слышны звуки грозы. Они грохотали несколько минут, а затем город накрыла буря.
В воскресенье ураган немного притих, но с сегодняшнего дня он снова усилится до 50 километров в час. К тому же синоптики обещают мощные снегопады, которые накроют запад, север и центр.
А во вторник осадки доберутся в южные и восточные области. Дневные отметки будут держаться от 0 до -3°C.
На Крещение в день массовых купаний в ледяной воде морозы тоже будут держаться. Даже в Крыму ожидается -1°C. Впрочем, морознее всего будет на Луганщине и Донетчине, особенно ночью: до -10°C.
Читайте также: