Убийственные ветры и мощные снегопады: какой погоды ждать украинцам на этой неделе

Убийственные ветры и мощные снегопады: какой погоды ждать украинцам на этой неделе

С понедельника ураган снова усилится до 50 километров в час. К тому же синоптики обещают мощные снегопады.

Синоптики объясняют убийственные ветры, которые в конце прошлой недели бушевали по всей Украине, противостоянием циклона и антициклона.

Порывы достигали 80 километров в час, говорится 16 января в ТСН. Тиждень.

Ураган не обошел ни одну область. Стихия срывала крыши, валила деревья и с легкостью швыряла большие мусорные баки. Тем временем гром с молнией посреди зимы изрядно напугал львовян.

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На видеозаписях, которыми делились пользователи соцсетей, действительно видны вспышки и слышны звуки грозы. Они грохотали несколько минут, а затем город накрыла буря.

В воскресенье ураган немного притих, но с сегодняшнего дня он снова усилится до 50 километров в час. К тому же синоптики обещают мощные снегопады, которые накроют запад, север и центр.

А во вторник осадки доберутся в южные и восточные области. Дневные отметки будут держаться от 0 до -3°C.

На Крещение в день массовых купаний в ледяной воде морозы тоже будут держаться. Даже в Крыму ожидается -1°C. Впрочем, морознее всего будет на Луганщине и Донетчине, особенно ночью: до -10°C.

Метеозависимость: синоптики обещают мощные снегопады

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