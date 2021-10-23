Убийственный реквизит: все — что известно об убийстве украинского кинооператора в Голливуде

Правоохранители допросили свидетелей и актера.

Кто передал заряженное оружие Болдуин - уже удалось выяснить американским правоохранителям. Трагедия, что произошедшая накануне в Голливуде, ошарашила весь мир. Звездный актер случайно застрелил 42-летнюю кинооператорку — украинку Галину Гатчинс и ранил режиссера Джоэля Соузу. Полиция уже допросила свидетелей.

Подробности трагических съемок фильма — в сюжете ТСН.19:30.

Первые детали расследования трагического убийства снятии вестерна "Ржавчина" обнародуют в сутки. Полиция успела допросить всех свидетелей дела и главным голливудского актера Алека Болдуина, который и совершил роковой выстрел в операторку Галину Гатчинс и ранил режиссера Джоэля Соузу. О том, что оружие заряжено боевым патроном, Болдуин не имел понятия. Реквизит ему в руки попал от ассистента режиссера. Тот был убежден, что пистолет безопасен.

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Впрочем, еще до ассистента его должен был проверить специалист по оружию. Поскольку в Голливуде нередко используют на съемках настоящие ружья и пистолеты, то оружейники здесь такие же члены съемочной группы, как гримеры или реквизиторы. "Задача оружейника, по сути, заключается в том, чтобы принести оружие на место и позаботиться о ее безопасность на съемочной площадке. Иногда он также учит актеров и других членов команды обращения с оружием", — говорит координатор оружейников Сэм Дормер.

Или допустил ошибку оружейник на съемках "Иржи", и кто же ответственен за трагедию — правоохранители с выводами не спешат. Зато американские СМИ из своих источников узнали, что у съемочной группы фильма еще до трагедии были проблемы с безопасностью. Буквально за день до съемок дублер якобы уже стрелял из револьвера, который ему дали как незаряженный.

"Я уверен, что протоколов придерживались, но этого недостаточно. Любой должен быть готов в любой момент, что пистолет выстрелит. Когда они увидят, что он направлен не в ту сторону, нужно немедленно предупреждать, прежде чем что-то произойдет", — говорит владелец компании реквизитной оружия Год Паллазиол.

Новости мира: американские копы выяснили, кто передал Алеку Болдуину заряженное оружие

Похожая трагедия на съемочной площадке в последний раз произошла в 1993 году. Во время работы над фильмом "Ворон" случайно застрелили 28-летнего сына Брюса Ли — Брэндона. Патроны должны быть деактивированы, но само оружие было настоящее. В кино такое используют довольно часто вместо муляжа. Именно тк достигается эффект настоящего выстрела со звуком и вспышкой. "Холостой патрон — это патрон, но без снаряда. Поэтому в нем хранится много сил. Там большое давление и может быть опасным, если не соблюдать правила безопасности", — пояснил Сэм Дормер.

Родные и друзья Украинской Галины Гатчинс тем временем не могут оправиться от случившегося. Гибель жены впервые прокомментировал Мэтт Гатчинс. С мужем Галина познакомилась в Киеве. Теперь он сам воспитывать их маленького сына. "Галина вдохновляла нас всех своей страстью и видением. Ее наследие слишком значима, чтобы выразить это словами. Наша потеря огромна. Мы просим журналистов уважать нашу частную жизнь, пока мы в скорбтоти", — говорится в заметке Андрея Семенюка.

О работе в Голливуде, говорят друзья Галины, она мечтала давно. "У нее был огромный талант, но и ее человеческие качества были невероятными. А в киноиндустрии, которая является чрезвычайно конкурентным, это то, где действительно важно", — говорит Андрей Семенюк, друг Галины Гатчинс.

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