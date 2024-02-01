Убийство 12-летней девочки в Днепре: выяснились жуткие подробности жизни ребенка (видео)

В Днепре произошло убийство 12-летней девочки. Об исчезновении дочери мать известила полицию 29 января, с тех пор продолжались поиски. Тело ребенка нашли с ножевыми ранениями на обочине, прикрытое землей, сухостоем и мусором.

Больше о жутком преступлении узнавала корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Девочку искали два дня, а нашли уже без признаков жизни на обочине малолюдной дороги в спальном районе Днепра. Это путь к дачам, где зимой почти никого нет. Фото пропавшей девочки Машеньки накануне облетело все соцсети. Неравнодушные в поисках прочесывали район. Среди них до последнего питала надежду Олеся — мать приятеля пропавшей девочки.

"Ребенок мой был дома. Я побежал по всем, где он (Мария – ред.) может быть. Думаю, может, его кто-то напугал, может, кто-то обидел. Он доверял мне. Целый вечер пробегал, искал – не нашли. А утром шла на работу – и стоит полиция. Добрая девочка, добродушная. Не знаю! Мне тяжело сейчас о ней говорить", – говорит Олеся.

Девочка росла в сложных условиях, – говорят все, кто ее знал. Неравнодушные кормили ребенка, который просил есть.

"Я просто в кафе работаю, кормила ее. Он (сын – ред.) раз ее привел: мама, можно переночует, потому что ее мама из дома выгнала. Я говорю: как так?! Вызвала полицию, отвезли маме. Все. Мама пьет. Ребенком не занимается", – рассказала мать приятеля Марии.

Ни криков о помощи, ни подозрительных звуков жители соседних домов не слыхали. Разве видели девочку в сомнительной компании?

Соседка видела, как Мария сидела на теплых трубах и разговаривала с каким-нибудь взрослым мужчиной.

"Сказали, что она была в розовой куртке, а я вспомнил, что видел, как капюшон валялся, на днях, от розовой куртки. Они начали искать и нашли в канаве ее", — рассказал сосед девочки.

Причины смерти выясняют эксперты. А правоохранители – все обстоятельства трагедии.

Кто подозревается в этом страшном преступлении и почему отдельное наказание может быть для родителей девочки – подробнее в следующих выпусках.

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Напомним, на Кировоградщине мужчине из села Суботцы объявили обвинительный приговор за изнасилование несовершеннолетней.

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