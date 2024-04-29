Убийство 16-летнего парня в киевском фуникулере: появились новые шокирующие подробности (видео)

Свидетель трагедии подчеркнул, что нападавший, от которого исходил страшный перегар, не споткнулся, а именно бросил Максима изо всех сил в стекло фуникулера.

Стали известны новые шокирующие детали скандального убийства 16-летнего парня на станции фуникулера в Киеве. Друг погибшего Максима Захар Пучка, который был свидетелем трагедии, в эфире "1+1 Украина" сделал громкое заявление.

Парень рассказал, как в тот трагический день они с друзьями ехали на фуникулере, шутили друг с другом, и вдруг к ним в разговор вмешался незнакомый мужчина.

"Он пытался нас задеть, но я не отвечал на его придирки", – рассказывает Захар.

Отвечая на вопрос, обращался ли тот мужчина к нему лично, подросток отметил, что он ко всем обращался.

"Он начал тыкать пальцами и ко всем обращаться. Я сказал: "Максим, давай мы никак не будем вмешиваться в этот разговор, просто отвернемся и будем смотреть на Киев". Он снова обратился к Максиму, начался разговор у них. Я бы сказал, это не разговор, это монолог был – готов ли он отдавать долг Родине. Максим сказал: "Да, когда придет время, я буду готов без проблем". Тот мужчина сказал такую фразу: "Выходи сейчас из вагона, будешь показывать, как будешь отдавать долг Родине". Мы начали выходить, мы одни из последних выходили с Максимом. Я рядом с ним пытался идти и увидел, как этот мужчина просто несется к нему", – вспоминает парень.

Захар рассказал, что от нападавшего исходил страшный запах перегара. Парень с ужасом вспоминает, как мужчина руками схватил Максима и бросил. Подросток подчеркнул, что нападавший не споткнулся, а именно бросил его друга изо всех сил в это стекло.

"Макс успел сказать: "Почему вы меня трогаете?" В этот момент разбивается стекло и падает вместе с ним, (Максим) пробивает головой центральное стекло и голова торчит наружу. Этот мужчина продолжает держать Максима и дергать, пытаясь, наверное, выбросить из окна. В этот момент Маша начала тянуть его (нападавшего – ред.) за капюшон, начала оттягивать. Этот мужчина агрессивно повернулся и сказал: "Я вас сейчас тоже всех поубиваю". В этот момент я забрызгал его баллончиком, потому что он начал лезть куда-то правой рукой. Как оказалось, у него был пистолет, когда полиция уже приехала", – рассказал Захар.

Почему родители парня переживают, что подозреваемый не получит заслуженного наказания, как прокомментировала смертельный инцидент сестра убийцы, какие связи обвиняемый имеет с судом и что на это ответит сотрудница ГБР, смотрите уже сегодня в 19:30 в "Говорить вся країна" на "1+1 Україна".

Появилось видео с камер наблюдения убийства подростка на фуникулере в Киеве

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Напомним, 7 апреля в Киеве возле фуникулера мужчина, который работал водителем в Управлении государственной охраны Украины, толкнул подростка – он головой разбил окно и погиб от ранения шеи. Подозреваемый был взят под стражу.

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