Убийство 16-летнего парня в Киевском фуникулере: что говорит подозреваемый

Подозреваемому в убийстве подростка в Киеве в фуникулере избрали меру пресечения – два месяца под стражей без права внесения залога. В социальных сетях распространялась информация, что нападавшего, казалось бы, отпустили и что он скрылся. Однако в Управлении государственной охраны, где работает подозреваемый, эту информацию опровергли.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Задержанному работнику Управления госохраны Артему Косову – 30 лет. Он подозревается в умышленном убийстве подростка на столичном фуникулере.

По словам свидетелей, подвыпивший, начал придираться к компании старшеклассников и конфликтовать. А на выходе из вагона – набросился на одного из подростков. Школьник головой ударился о стекло и получил смертельный порез в шею. Юноша истек кровью еще до приезда скорой. Нападавшего задержали на месте. Однако он не соглашается с предъявленными ему обвинениями. И ни слова в свою защиту в суде не сказал. В то же время адвокаты подозреваемого предпочитают проводить заседание в закрытом режиме.

Артем Косов

Уже за закрытыми для журналистов дверями прокурор в судебном заседании настаивает — доказательств вины в совершении умышленного убийства достаточно для содержания подозреваемого под стражей. Есть свидетельские показания, есть видео с камер наблюдения. Также есть результаты экспертизы, которая подтверждает — нападающий был под хмельком. Адвокаты потерпевшей стороны убеждены в вине подозреваемого можно доказать.

После двухчасового заседания судья принимает решение. Артем Косов будет на время расследования сидеть в следственном изоляторе. По меньшей мере до 5 июня мужчина проведет за решеткой без права внесения залога.

Артем Косов в суде

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