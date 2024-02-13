Убийство 17-летнего украинца в Германии: подробности трагедии и что известно о нападающих (фото, видео)

Министерство иностранных дел Украины взяло на особый контроль расследование убийства Владимира Ермакова. Дипломаты также контролируют лечение другого пострадавшего украинца – Артема Козаченко.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Наталии Фибриг.

Что известно о нападении на украинцев в Германии

Трагедия произошла в городе Обергаузен. Это на западе Германии, в 40 километрах от Дюссельдорфа. Юноши ехали автобусом в центр города, как началась словесная перепалка с группой подростков. Тогда они вышли из автобуса на площади Вилли-Брандт-Плац, спор перерос в физическую схватку, в ход пошел нож. В общем четверо молодых людей получили серьезные ранения.

17-летний Владимир Ермаков и 18-летний Артем Козаченко получили опасные для жизни ножевые травмы. Они были госпитализированы, вместе с украинцами в больницу привезли и 14-летнего сирийца и 13-летнюю немецко-ливанскую девочку. Подозреваемые в совершении преступления смогли скрыться с места происшествия.

Во время неотложной операции Владимир Ермаков умер.

Быстрая в Германии

Что говорит отец другого потерпевшего

ТСН пообщалась с отцом Артема Козаченко, который сейчас находится в реанимации. Отец с ним в больнице. Он в связи с консульством и полицией и пока не комментирует инцидент публично. Он также узнает, существует ли угроза для его семьи.

О состоянии сына сообщил, что Артём в реанимации, однако его состояние постепенно улучшается.

Нападавшие уже попадали в полицию

Следователи установили личности двух подозреваемых, это 15-летний немец турецкого происхождения и 14-летний немец греческого происхождения. Они уже не раз попадали в поле зрения криминальной полиции за правонарушения. Однако затем 14-летнего подростка полиция отпустила.

Немецкая полиция

После тщательного уголовного расследования прокуратура Эссена пригласила ордер на арест 15-летнего подростка из Гельзенкирхена по статье "убийство и причинение тяжких телесных повреждений". Этот ордер был издан компетентным судьей. 14-летний подросток из города Херне после проведения полицейских мероприятий был передан законным опекунам, поскольку обосновать безотлагательное подозрение против него в конечном итоге не удалось.

Что известно о погибшем украинце

В баскетбольной команде ART Gians, за которую играли украинцы, шокированы.

"Случаются события, которые иногда просто невозможно постичь или передать словами... Мы скорбим и прощаемся с нашим молодым игроком Владимиром Ермаковым, который стал жертвой насилия и ушел из жизни в субботу вечером", - написали там.

Спасаясь от войны на родине, в июле 2023 года он переехал в Дюссельдорф, где нашел свой новый дом. Владимир был очень популярным среди тренеров, товарищей по команде и друзей. Его помнят как молодого парня, который излучал чистую радость жизни и спортивные амбиции.

Они подчеркивают, что Владимир Ермаков талантливый игрок и играл за их молодежную команду и был номинирован в молодежную национальную сборную Германии.

Напомним, в МИД Украины сообщили, что взяли на особый контроль расследование убийства баскетболиста в Германии. Украинские консулы также контролируют лечение другого пострадавшего украинца в больнице Эссена. Его состояние стабильное.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ужасное убийство украинца в Германии: на двух подростков-баскетболистов напали с ножами!