Убийство 23-летней украинки из США: стали известны новые подробности трагедии

Убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Соединенных Штатах — в центре политического противостояния. Президент Дональд Трамп записал специальное обращение. Генеральный прокурор Пэм Бонди заявила, что против нападавшего выдвинуты федеральные обвинения. Он может получить пожизненный срок или лишение жизни.

А вот спикер Палаты представителей Майк Джонсон — обвинил ведущие американские СМИ в замалчивании истории.

Об этом говорится в материале собственного корреспондента ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко.

23-летняя беженка из Украины Ирина Заруцкая около 10 вечера возвращалась с работы домой в пригородном поезде в городе Шарлотт, штат Северная Каролина. Позади нее сидел темнокожий 35-летний Декарлос Браун. Следствие установило — нападавший и жертва не были знакомы. Но он достал из кармана нож и внезапно нанес девушке три ранения, в результате чего Заруцкая умерла.

Хотя все это случилось еще 22 августа, видео с камер наблюдения поезда обнародовали в минувшие выходные. Оно попало на глаза Дональду Трампу. Президент сначала сделал отдельное сообщение в соцсети, где назвал нападавшего психически больным, у мужчины действительно диагностирована шизофрения, полиция четырнадцать раз задерживала его за правонарушения. Последний раз он вышел на свободу в январе. Во вторник президент записал отдельное видео с овального кабинета — с портретами Заруцкой и Брауна в руках.

Спецагент ФБР с едва сдерживаемым волнением рассказал на брифинге, какой была Заруцкая — беженка из Киева, которая вместе с семьей сбежала от войны в США.

«Ирина освоилась в нашей общине. Она нашла друзей. Сразу нашла работу. В первый же день, когда ей разрешили работать, когда она получила разрешение на работу здесь, нашла работу в тот же день. Работала в центре для пожилых людей, работала в пиццерии, ухаживала за животными. Она строила свою молодую жизнь. Недавно переехала жить к своему партнеру», — говорит Джеймс Барнекл.



За нападавшим, кроме психиатрического диагноза, тянется длинный перечень правонарушений — от домашнего насилия, до вооруженного ограбления и проникновения в чужие дома. Его задержали. Декарлос Браун находится под стражей. Накануне в отношении него выдвинули федеральные обвинения. Максимальное наказание за это федеральное преступление — пожизненное заключение без права на досрочное освобождение или смертная казнь.



Но в этой, казалось бы, однозначной истории нашелся политический подтекст. Приближенные к республиканцам СМИ, а также спикер палаты представителей Майк Джонсон обвинили продемократические медиа в том, что они намеренно замалчивают дело убийства украинской беженки.

«Что меня поражает, если вы читаете только The New York Times, TheWashington Post и другие ведущие издания, вы не узнаете о вопиющей истории Ирины. По какой-то причине многие новостные службы отказываются освещать это. «Аксиос» бесстыдно утверждает, что это — я цитирую — топливо для войны за повестку дня МАГА», — говорит он.



Последние месяцы для Дональда Трампа действительно проходят под знаком борьбы с преступностью на улицах. Причем криминалитет, по мнению Трампа, засел в основном в городах, которыми руководят его политические оппоненты — демократы. В Шарлотте, где убили Заруцкую, мэр демократка. Ранее Трамп применил федеральные силы, чтобы якобы освобождать от преступности крупные города — Вашингтон и Чикаго.

Трамп утверждает, что уже победил уличную преступность в столице. Он не раз рассказывал, будто раньше люди боялись выходить на улицы в Вашингтоне. Хотя переполненные улицы и заведения свидетельствовали об обратном. Но в подтверждение своих слов накануне вечером президент вместе с ближайшими соратниками поужинал в респектабельном ресторане недалеко от Белого дома.

