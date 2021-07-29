Убийство 6-летней девочки под Харьковом: 13-летнего подозреваемого не смогут посадить из-за возраста

Подозреваемого в убийстве могут отправить на принудительное перевоспитание.

С подозреваемым в убийстве 6-летней Мирославы Третяк в Харьковской области общаются правоохранители. С подростком находится его мать и адвокат.

Об этом ТСН.ua сообщили в прокуратуре Харьковской области.

"Парня допрашивают в присутствии родителей и адвоката. В настоящее время он является основным подозреваемым в совершении преступления. Он гулял с девочкой до ее исчезновения. Возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. До этого возраста ребенок, совершивший преступление, не может быть отдан ограничению свободы, к нему могут быть применены только меры воспитательного характера", — рассказал ТСН.ua пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

В приемнике для несовершеннолетних подозреваемый может находиться до трех лет. Затем, по истечению этого времени, руководство учреждения сделает вывод: перевоспитался ли человек и не угрожает ли он обществу. Если он все же остается асоциальным — срок содержания в приемнике могут продлить.

"Возраст фигуранта рассматривается по состоянию на момент совершения преступления. Если будут затягиваться сроки — это значение не возымеет, потому что возраст является фиксированным. В свою очередь, если в действиях родителей мальчика будут усмотрена халатность по отношению к его аморальным поступкам, тогда правоохранители могут принять соответствующие акты и по отношению к ним", — добавили в областной прокуратуре.

Там также подчеркнули, что правоохранители проверят факт того, что ребенок мог быть причастен к убийству животных.

Напомним, что пропавшую девочку искали около 350 человек. Ее тело нашли ночью в заброшенном здании.

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