Убийство 6-летней девочки под Харьковом: все, что известно о преступлении и 13-летнем подозреваемом

Убийство 6-летней девочки под Харьковом: все, что известно о преступлении и 13-летнем подозреваемом

Девочку нашли через несколько часов после того, как она пропала. Предварительно, ее изнасиловали и убили.

В поселке Старый Салтов Харьковской области ночью 28 июля в заброшенном здании нашли тело 6-летней Мирославы Третяк. По неподтвержденной информации, школьницу изнасиловали и убили. Официальный подозреваемый — 13-летний сосед девочки. Он сам участвовал в поисках убитой и пытался сбить правоохранителей и волонтеров со следа.

ТСН.ua собрал все, что известно о страшном событии и подозреваемом в преступлении.

Пошла к подруге, но не вернулась

О том, что 6-летняя Мирослава пропала, мама девочки сообщила в полицию в 19:10. По ее словам, школьница около шести часов вечера ушла гулять с 13-летним соседом. С ним она была знакома с пеленок, поскольку и одна, и вторая семья живут в одном двухэтажном доме.

"Вчера она прибежала и говорит: "Мама, меня сосед обижает". Мирослава сказала, что он толкал ее и выбросил обруч. Я сказала, не трогать его и просто уйти и обещала поговорить с его мамой, когда та придет", — вспоминает мама девочки, пишет Newsroom.

Вечером Мирослава снова попросилась на улицу. Она хотела погулять со своей подругой Викой.

"Через время она пришла, я вымыла ей ручки, она взяла два персика и снова побежала к Вике. Она долго не возвращалась. А потом пришла подружка и спрашивает: "А Мира будет гулять?". Я говорю: "Она к тебе пошла", на что Вика ответила, что Мирослава ушла с Богданом (сосед девочки, — ред.)", — добавила мама школьницы.

К поискам девочки подключились правоохранители, волонтеры и просто неравнодушные люди. Около 350 человек прочесывали местные посадки, поля и заброшенные здания. В 23:50 тело девочки нашли. На голове и лице судмедэксперты обнаружили ушибы. В местном паблике также появилась информация, что девочку могли изнасиловать.

Что известно о подозреваемом в убийстве?

О 13-летнем подростке в Старом Салтове мнение ходит неоднозначное. Соседи семейства жалуются на мальчика и говорят, что он неоднократно наносил другим детям телесные повреждения: бил, бросал в них камни.

Другие же пишут, что парень еще в четвертом классе привлек внимание правоохранителей: школьник якобы с особой жестокостью убил трех щенков. Сам же он живет в неполной семье — его воспитанием занимается только мать.

"Он жестокий парень. Часто оскорблял детей, и моих детей — тоже: в лужу толкал, бросался камнями. То есть чувство меры в нем отсутствует", — подчеркнул ТСН.ua местный житель, знакомый с семьей школьника.

NewsRoom

Сам же подозреваемый пытался запутать правоохранителей и волонтеров, которые разыскивали девочку. Парень подключился к поиску и хотел отвести отряд в другом направлении, сообщает Obozrevatel.

"Он в основном отмалчивался. Когда кто-то попросил у него телефон, то отказался его дать и даже не разблокировал. Но тогда это ни у кого не вызывало подозрений. Он все время пытался отвести поиск в другую сторону, говорил, что нужно идти в другом направлении", — рассказал один из местных жителей.

Однако впоследствии правоохранители все же задержали подростка. Сейчас ни его, ни мамы в селе нет.

Что грозит подозреваемому и могут ли его вообще судить?

Правоохранители говорят, что из-за того, что подозреваемый — несовершеннолетний, следователи готовят ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещения его в приемник-распределитель для детей.

"Следственным сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2, п. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы", — подчеркнули в полиции области.

Отметим, что если в суде будет доказана вина подозреваемого, парень станет едва ли не самым молодым убийцей в Украине.

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