Убийство 7-летней Соломии в Одессе: адвокат семьи рассказал шокирующие подробности

Подозреваемый в убийстве Соломии Тарасюк / © ГУ НП в Одесской области

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В Одессе нашли убитой пропавшую 7-летнюю девочку. Поиски продолжались даже ночью — в городе и за его пределами. Нашли тело в картонной коробке возле жилого дома. Через несколько часов задержали и подозреваемого в убийстве — 31-летнего соседа.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Частный сектор Одессы, где обычно много прохожих, и возле двора играет немало детей. 7-летняя Соломия исчезла именно здесь — днем. Мать сначала искала ее самостоятельно, а дальше обратилась в полицию. К поискам присоединилось две сотни правоохранителей, а также кинологи.

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Адвокат семьи рассказывает — мертвой Соломийку нашли в нескольких километрах от дома в другом микрорайоне — в большой коробке, стоявшей возле жилого дома. Мать девочки с прессой не общается, до сих пор не может прийти в себя. В Одессу срочно вернулся отец, который сейчас служит в армии.

«Отец в плохом состоянии, а мать в очень плохом состоянии и ее даже не могут опросить следователи. Она в таком состоянии что это невозможно. Была скорая и лекарства и ее капали, все делали чтобы ее успокоить», — говорит адвокат семьи Сергей Крайм.

В тот день ничего подозрительного никто из соседей не видел. Более того — сначала поверить не могли, что рядом исчез ребенок. Теперь — своих малышей самих на улицу не отпускают.

Через несколько часов после страшной находки — полиция задерживает подозреваемого. Это сосед девочки, которого она хорошо знала и поэтому без опасений пошла к нему домой. 31-летний мужчина признался полиции, чтобы пригласить малышку к себе, купил конфеты в магазине, и когда она уже пришла к нему — задушил. Но зачем сделал это — не говорит.

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«Я ее задушил, а потом мне стало страшно, что она не дышит и я решил спрятать ее в сумку и потом в коробку и вывез ее в другой район», — говорит задержанный.

В поле зрения полиции этот человек ранее не попадал, говорят в полиции. Где работал и жил ли сам — правоохранители пока не сообщают. Относительно семьи погибшей девочки — она благополучная, за детьми родители ухаживали хорошо, говорят в соцслужбе.

«Семья погибшей девочки ранее в поле зрения органов национальной полиции не попадала, под сопровождением социальных служб не находилась. Также стоит отметить, что в семье есть еще один ребенок девятилетний мальчик», — говорит начальница отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Виктория Чалова.



В 2019 году в соседнем райцентре Ивановка произошла похожая по обстоятельствам трагедия. Там парень, который хорошо знал семью, заманил к себе и убил 11-летнюю Дашу Лукьяненко. То убийство тоже было совершено именно 19 июня. Так же внезапно девочка исчезла, ее долго искали, а нашли мертвой во дворе соседа. 22-летнего мужчину признали виновным сразу по четырем статьям. Он отбывал наказание в Херсоне, но во время российской оккупации — исчез. Где он сейчас неизвестно. Если вину подозреваемого в убийстве Соломии докажут ему также грозит пожизненное.

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на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 19:00 новости 20 июня. Жуткое убийство ребенка в Одессе