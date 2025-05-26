Убийство "адвоката дьявола": кто мог заказать Портнова и почему это не украинские спецслужбы

В Испании убили Андрея Портнова / © ТСН

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Топ-политика в администрации Януковича Андрея Портнова на этой неделе застрелили в упор. Посреди белого дня в самом престижном районе Мадрида. Работали профессионалы: с контрольным выстрелом в голову. Испания — уже засекретила это дело. В Украине бывший первый заместитель руководителя администрации президента Януковича мог влиять на любые судебные дела, из-за чего его называли «адвокатом дьявола».

Об этом говорится в материале корреспондента «ТСН.Тижня» Александра Загороднего.

Кто такой Андрей Портнов

Посреди самого дорогого района Мадрида лицом к асфальту, в луже собственной крови лежит Андрей Портнов. Человек, которого боялись, которого ненавидели, о могуществе которого ходили легенды. И вот главный «разруливатель» судебных проблем в Украине — сам перестал быть кому-то проблемой.

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О таких, как Портнов, говорят, создал у себя сам. Родом из Луганска, в свои 32 года — он уже главный юрист премьера Юлии Тимошенко, он даже оспаривал результаты выборов 2010 года, когда к власти пришел Янукович. И именно в 2010 году Андрей Портнов проявляет главный свой талант — умение вовремя менять покровителя. В один день он готовит иск против Януковича, а на следующий — уже из лагеря Януковича работает против Тимошенко. В те годы пресса писала, что ее заключение во многом заслуга ее бывшего подчиненного Портнова. У Януковича Андрей Портнов становится не только первым адвокатом.



Кто может лучше рассказать о Портнове, как не бывшие коллеги по партии? Неожиданно откровенное видео обнародует калоборант, экс-депутат от «Партии регионов» Олег Царев: «Андрей Портнов был моим другом. Андрей назначал всех судей. Нет, не напрямую, но квалификационная комиссия была „под ним“ и значительное количество судей в Украине было назначено им. Это означает, он мог позвонить, попросить, предложить и таким образом он стал самым большим лицом судебной системы Украины».

Вероятно именно поэтому США с декабря 2021 года ввели против Портнова санкции по так называемому «акту Магнитского». В США его обвиняли во влиянии на украинские суды.

Кто убил Портнова

Недоброжелателей у Портнова было много, очень влиятельных недоброжелателей. Но кто же его убил? Сразу же после сообщения из Мадрида о смерти, первыми свою версию представили из Москвы. Мол, Портнова уничтожили украинские спецслужбы. Но политические обозреватели в этом очень сомневаются. Портнов явно не был приоритетной целью для Киева, потому что свободно и главное, часто наведывался в Украину. Последняя поездка была буквально за несколько дней до убийства. Для чего убивать кого-то аж в Мадриде и обострять отношения с европейскими партнерами, когда это можно было сделать здесь.

Портнов был пророссийским политиком. В 2022 году во время вторжения россияне именно Портнова рассматривали как человека, который вместе с Медведчуком будет руководить пророссийским оккупационным правительством. Портнов очевидно многое и многих знал. Возможно, они боялись, что Портнов мог рассказать свои тайны украинским спецслужбам, россияне же знали нрав Андрея — сегодня с одними, а завтра уже с другими.

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Ну и третья версия, одна из самых вероятных — бизнесовая. Именно ее обнародовал тот самый друг Портнова Олег Царев: «Заказов у него было много. Кому-то надо было чтобы оставили в покое его активы, кто-то просил закрыть уголовное дело, кто-то просил, чтобы его не включили в санкционные списки. Андрей вопросы решал, почти все. Гонорары — я знаю людей, которые платили по 10 миллионов долларов за вопрос. Но не все вопросы решались. Я не думаю, что его убили по политическим мотивам».

Портнова расстреливают показательно в престижном районе Мадрида. И именно демонстративность этой казни и является главной особенностью и зацепкой в этом заказном убийстве. Не где-то в тихом темном углу. А посреди белого дня. При куче свидетелей. В самой раздражающей для испанцев локации — возле школы. Очень похоже на послание следующему адресату разгневанного заказчика. Потому что классический выстрел в голову Портнова означает, что действовал профессиональный коллектив киллеров.



В начале российского вторжения Андрей Портнов вообще объявляет в соцсети сбор данных как он пишет о бандитах и рагулях, то есть об украинских активистах с формулировкой «Для будущих фильтрационных мероприятий».

«Но видите как бывает? Пока Андрей Портнов угрожает списком, которые он пишет — рагулям, и сам попал в подобный список. Такая жизнь. Но для нас, теперь важен другой список — список тех судей, которые были зависимы от Андрея Портнова. После его смерти они все стали честными, справедливыми и независимыми?», — отмечает корреспондент ТСН.

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