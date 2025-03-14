Убийство активиста Демьяна Ганула в Одессе: появились новые детали

Неизвестный стрелок застрелил общественного деятеля, блогера и волонтера Демьяна Ганула в центре Одессы. Он не скрывал лица, а после выстрела в упор спокойно покинул место преступления.

Об этом сообщает ТСН.ua.

31-летний Ганул был активным участником революции достоинства, членом "Правого сектора" и возглавлял общественную организацию "Уличный фронт", которая боролась с незаконной застройкой, имперской символикой и нарушениями языкового закона. Его единомышленники считают убийство публичной казнью из-за его проукраинской позиции.

"Это публичная казнь как раз направлена на то, в том числе, чтобы дискредитировать украинские власти", — отметил общественный деятель Владислав Балинский.

Раньше на Ганула уже покушались — его били, обстреливали и жгли авто. Российские ресурсы излагали его личные данные, даже назначая вознаграждение за нападение.

Убийство Демьяна Ганула

Напомним, в пятницу, 14 марта, в Одессе на улице днем застрелили мужчину. Впоследствии в полиции подтвердили факт стрельбы и назвали имя убитого. Это известный активист и волонтер Демьян Ганул.

Ранее мы писали, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в Одессу также направлен полк Национальной полиции во главе с ее руководителем Иваном Выговским. Клименко отметил, что взял расследование под личный контроль.

Сестра убитого заявила, что Ганулу постоянно угрожали. Впоследствии появилось видео с места стрельбы.

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