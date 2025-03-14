Убийство активиста Демьяна Ганула в Одессе: появились новые подробности от друзей погибшего

В Одессе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула. Вызывающее преступление совершено сегодня, не пряча лицо, в людном месте, посреди дня. Полиция расследует это дело как "заказное убийство".

Корреспондентка ТСН Елена Черняева узнавала подробности этого преступления.

В 10-30, когда здесь раздались выстрелы, на этом бульваре было много людей, в том числе и туристов. Очевидцы говорят, что убийца действовал цинично, хладнокровно, в нескольких шагах от Демьяна Ганула выстрелил ему в спину, а затем неспешно уже в лежащего произвел контрольный выстрел.

Демьян Ганул/Скриншот по видео ТСН

Глава Нацполиции сообщил, что стрелку 46 лет. Он военнослужащий, но в феврале самовольно оставил воинскую часть и находится в розыске. Дезертира задержали по горячим следам. По неизвестной причине он не избавился от оружия. В его квартире обнаружили две гранаты и пистолет, из которого, вероятно, он и стрелял.

“По горячим следам за пять часов, личность установить еще раньше, около 16 часов, мотивы устанавливаются. Пистолет и две гранаты. Не исключаем, что совершено по заказу российских спецслужб”, – прокомментировал глава Нацполиции Иван Выговский.

Задержан подозреваемый в убийстве/Скриншот с видео ТСН

31-летний Демьян Ганул – известный в Одессе общественный деятель, блогер и волонтер. Являлся участником Революции Достоинства, вступил в Правый сектор. А позже возглавил "Уличный фронт", который боролся с незаконной застройкой, имперскими символами и нарушениями закона о языке. На Ганула уже покушались – били, обстреливали и жгли авто. Его личные данные российские ресурсы выложили в открытый доступ и назначили вознаграждение за нападение. Есть также информация, что в России его заочно обвиняли по нескольким статьям Уголовного кодекса. Его друзья говорят, Демьян до сих пор получал угрозы.

"Считаю, что это однозначно заказное убийство. Я от него слышал, что за ним давно следили. У него была максимально проукраинская позиция, многие ее не разделяли, но это его выбор, это его позиция, он ее держал”, – говорит друг погибшего Юрий Дегас.

Друг погибшего/Скриншот по видео ТСН

Версий самого преступления несколько – основной этот заказ россиян. Но есть и другие. В частности, руководитель СБУ Одесской области рассказал, что в октябре прошлого года правоохранители задержали организатора заказного убийства по горячим следам. И одной из целей его тоже был Демьян Ганул. Друзья и единомышленники погибшего называют случившееся публичной казнью.

"Сейчас уже российская пропаганда очень и очень все это распространяет. Это публичная казнь как раз направлена на то, в том числе, чтобы дискредитировать украинские власти. Он постоянно занимал столь активную позицию и все это раздражало многих. Он возглавлял в публичном пространстве проукраинское движение. Это очень больно, потому что мы друзьями были", – говорит общественный деятель Владислав Балинский.

Полиция квалифицировала убийство как заказное, но под стражей сейчас только исполнитель. Так что преступление еще не раскрыто.

Ранее мы писали о том, что появилось видео с места стрельбы в Одессе.

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