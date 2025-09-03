Убийство Андрея Парубия: его друг вспомнил трогательные моменты жизни политика

Андрей Парубий / © gubernia.pskovregion.org

С Андреем Парубием накануне попрощались во Львове. Провести его в последний путь приехали сотни людей из разных областей. Для них он был политиком, который всю свою жизнь отстаивал независимость Украины и ее европейский путь.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марички Кужик.

Собор святого Юра — именно здесь проходила прощальная служба по Андрею Парубию. Поток людей, чтобы отдать дань уважения политику, не останавливался. Среди них и коллеги, и друзья, и те, кто знали его лично, и те, кто просто хотят провести в последний путь.

Василий Рожко, друг Парубия говорит, символическим в соцсетях стало фото как еще в восьмидесятых Андрей поднимает украинский флаг на скале Острый камень на Тустани. Или же фотографии с юношеских тренировок в Карпатах. Там Парубий становится «живым мостом» между двумя скалами, чтобы молодежь могла перейти дальше. Такой он был и в жизни — всегда помогал.

«Над высоченной пропастью мы перепрыгивали, но младшие не могли, была опасность не допрыгнуть и он становился. Лагеря, которые он делал — это был мир приключений, рыцарства. На Майдане он говорил, это как лагерь, только немножко больше», — говорит председатель ОО «Тустань» Василий Рожко.

После поминального богослужения в соборе состоялось общегородское прощание. Здесь собрались сотни людей, чтобы отдать последний долг Андрею Парубию. Не только местные, приехали также жители других областей.



«Вся Украина сегодня в скорби. Это столп нашей нации. Когда уходит такой человек это для нас призыв быть еще более устойчивыми и продолжать его дело», — говорят люди.

Это давняя львовская традиция — город замирает, чтобы попрощаться с известными людьми и погибшими воинами, которые возвращаются на щите. И обязательно — трубач исполняет последнюю мелодию — символ прощания целого города.

От студенческих движений и пластовых лагерей — до самых высоких государственных должностей. Он стоял на баррикадах Революции достоинства, возглавлял Парламент и отстаивал курс Украины в Европейский Союз и НАТО.

Слова Парубия в парламенте к регионалу Новинскому — лучшее свидетельство его отношения ко всему российскому: «Отойди от меня, нечисть».

Андрея Парубия убили в субботу прямо посреди белого дня. Киллер подошел сзади и выстрелил восемь раз. Шансов выжить не было. Похоронили Андрея Парубия на Лычаковском кладбище со всеми воинскими почестями.

