Убийство Андрея Парубия: новые подробности о подозреваемом и какое наказание ему грозит

Прокуратура Львовщины изменила квалификацию по делу об убийстве Андрея Парубия. Подозреваемому теперь грозит пожизненное заключение — за посягательство на жизнь народного депутата, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью. Нападающему избрали меру пресечения — два месяца под стражей без права на залог.

Подозреваемый признал, что убил политика — это, по его словам, была «месть украинской власти». Он также отрицал, что его шантажировали российские спецслужбы.

60 дней под стражей без права внесения залога — такую меру пресечения подозреваемому в убийстве Андрея Парубия избрал Галицкий районный суд Львова.

Подозреваемый — 52-летний львовянин. В суд его привозят под усиленной охраной. В зале — яблоку негде упасть. Перед началом заседания мужчина идет на контакт и отвечает на ряд вопросов. Говорит, что вину признает. Но ни сотрудничества с российскими спецслужбами, ни шантажа с их стороны будто бы не было. Мол, убийство украинского политика — его личная месть украинской власти за сына, который пропал без вести в боях под Бахмутом.

«Да, я признаю я его убил. И хочу проситься на обмен военнопленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына», — заявил он.

Ему было безразлично кого убивать — уверяет подозреваемый. На Парубия же выбор пал только потому, что знал, где тот живет.

Оружие, из которого подозреваемый совершил 8 выстрелов в жертву, еще ищут. Причастность к связям с оккупантами все же проверяют, сообщил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет. Сначала подозреваемого обвиняли в умышленном убийстве статья предусматривала наказание до 15 лет тюрьмы. Но после суда дело переквалифицировали на убийство государственного деятеля, а за такое уже светит пожизненное.

«После убийства он намеревался замаскировать свою деятельность. Он выехал в лес. Где сжег одежду и разобрал велик на котором ездил по Львову. Пробовал утопить, но не получилось», — говорит Николай Мерет.

ТСН удалось связаться с первой женой подозреваемого. Она — мать их общего сына, пропавшего без вести в боях под Бахмутом в 23-м году. Парень ушел добровольцем на фронт, воевал в разведке легендарной 93 ОМБр «Холодный Яр». Побратимы отзываются — как о настоящем герое. Ошеломленная женщина сказала — то, что совершил ее бывший узнала только сегодня, когда увидела кадры из зала суда. Попросила паузу перевести дух, но на связь так и не вышла.

