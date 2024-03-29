Убийство более 50 жителей Бородянки в марте 2022 года: СБУ назвала имена преступников

За первые два дня марта 2022 российская авиация сбросила восемь бомб на жилые дома в Бородянке Киевской области.

Имена преступников, которые приказали бомбардировать жилые дома в Бородянке в марте 2022-го удалось выяснить и даже сообщить им о подозрении. О том, как украинские следователи провели более 200 экспертиз, посекундно воспроизвели хронологию убийственных ударов и получили уникальные перехваты разговоров – в спецрепортаже корреспондентки ТСН Аллы Хоцяновской.

Сегодня на центральной площади Бородянки – две огромных воронки. На этом месте когда-то были жилые дома. В одном из них жил Василий. Именно в средний подъезд, где находилась его квартира, попала российская авиабомба.

2 марта 2022 года – это день, когда Василий Ярошенко в последний раз видел жену. В Бородянке уже неделю шли бои. Но он должен был ехать на работу. Галина с соседями в это время собирались пересидеть в подвале. Супруги попрощались и разошлись.

"Я думал, что подвал надежное место, из гранатомета не попадет. Там в подвале 9 кругов свай. Надежно, я считал, не думал, что самолет будет бомбить", – рассказывает Василий.

Когда российский самолет сбросил авиабомбу на соседнюю многоэтажку, Василий уже был на улице. От взрыва он упал, а когда встал, увидел второй самолет, летевший в направлении его дома.

Их подъезд сложился вплоть до подвала. Муж в отчаянии звал жену – но ответа не последовало. Вместе с дочерью Яной в тот же день они выехали из Бородянки.

"Это очень тяжело, потому что ты хочешь что-то делать, помочь, я не знаю, руками разбирать все. И ты ничего не можешь сделать, ничего от тебя не зависит. Очень трудно было стабилизироваться, особенно после тех первых дней. Никому в голову не могли прийти, что будут бомбить из авиации и что это будут жилые дома и там будут люди», – вспоминает дочь Василия Яна.

Кто отдавал приказ бомбить жилые дома

Два года Служба безопасности Украины по крохам собирала доказательства этого военного преступления. Следователи провели более двухсот экспертиз, собрали около 30 томов исследований. По этому делу пол тысячи пострадавших, 27 человек погибли и еще 26 до сих пор не идентифицированы.

Хронологию ударов посекундно установили благодаря сейсмическим колебаниям, рассказал заместитель начальника следственного управления ГУ СБУ Киева и Киевской области Олег Якобчук.

После анализа обломков авиабомб, которые следователи обнаружили рядом с разрушенными домами, эксперты установили – это фугасные авиабомбы ФАБ-500, каждая из которых весит полтонны.

"ФАП-500 – это тяжелая бомба, ее очень четко видят сейсмологи. И мы получили от них информацию посекундно, когда авиационная бомба была сработана дома", – пояснил Олег Якобчук.

По его словам, такая бомба пробивает перекрытие и взрывается таким образом на нижних этажах, или даже в подвале, чтобы нанести максимальный ущерб объекту.

За первые два дня марта 2022 года российские пилоты сбросили 8 авиабомб на шесть жилых домов на Центральной улице Бородянки.

Через несколько минут после попадания в дом Василия Ярошенко на окраине поселка сбили российский самолет СУ-34. Его падение зафиксировал видеорегистратор. Обломки самолета разлетелись по всему полю, а пилот не успел катапультироваться.

Следователь Анна Ковачева лично осматривала место падения самолета. Вместе с коллегами установили личность пилота этого бомбардировщика. Им оказался военнослужащий 277-го авиационного полка, входящий в состав 303-й смешанной авиационной дивизии РФ.

"Мы поняли, что этот самолет был в составе вылетевшей на боевую задачу по бомбардировке Бородянки эскадрильи. Именно ли этот самолет сбросил бомбу — установить нельзя. Черного ящика после деоккупации на месте падения самолета уже не нашли", — рассказала следователь.

Известно, что эта эскадрилья базировалась в Беларуси на трех аэродромах: Лунинец, Барановичи и Лида. Именно оттуда они вылетели бомбить северную часть Киевской области, в том числе Бородянку.

Следствие установило – прямой приказ на огневое поражение многоквартирных домов отдал лично генерал-полковник Александр Чайко, командующий Восточным военным округом вооруженных сил России.

К такому выводу пришли, когда получили доступ к должностным инструкциям окупантов и перехваченным разговорам. Команду на вылет СУ-34 и СУ-25 из состава 303-й смешанной авиационной дивизии РФ бомбить поселок отдал генерал-лейтенант Владимир Кравченко – командующий 11-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ.

"По всем нормативным документам перед тем, как отдать приказ, командующему четко доказывается, что это за цель, какая военная необходимость. И по международным нормам гражданские объекты в любом случае не могут быть атакованы, потому что не являются военными объектами", – рассказал украинский военный Сергей Пивень.

Сергей, тогда заместитель руководителя военкомата, подтвердил, что украинские военные в поселке не базировались. Местные жители организовали самооборону. Он добавил, что первые бомбы на Бородянку сбрасывали на его глазах.

"Когда я увидел первый заход, было неприятие, отторжение реальности того, что я видел. Потому что в Бородянке на тот момент не было ни одного военного. Я был единственным военным, но я был в гражданском, без всяких признаков. Регулярных вооруженных сил вообще не было", – отметил Сергей.

Была ли возможность спасти жителей разбомбленных домов

Капитан службы гражданской защиты Вадим Заяц был на месте попадания. По его словам, как только спасатели пытались подойти к разрушенным домам, россияне открывали огонь. В один из домов он пробрался на свой страх и риск.

"Эти большие конструкции, плиты, которые сложились с девятого этажа в подвальное помещение, мы руками ничего бы не сделали. Только в первом подъезде, вход в который завалило, разобрали кирпич и смогли попасть внутрь. Но в подъезде мы никого не нашли. Спустились в подвал, но там уже лежали плиты. Мы стали кричать, может, кто жив. Но я же говорю, очень высокая температура была, все горело вокруг, было очень много разбросано обломков", — рассказал Вадим Заяц

Без спецтехники спасатели сделать ничего не могли. По словам Вадима, спасти пострадавших можно было только в первые часы и только при условии привлечения тяжелой техники.

Часть жертв до сих пор не удалось найти или идентифицировать

Разбор завалов начали только после деоккупации Бородянки. Василий Ярошенко до последнего не терял надежды. На его глазах доставали тела, но узнать хоть кого-то уже было очень тяжело.

Во время бомбардировки Василий потерял не только жену. Погибли также кума, сын и родители его невестки, находившиеся в подвале вместе с его женой. Но их останки так и не нашли.

Дочь Василия Яна сдала ДНК-тест. Но когда совпадения подтвердились, оказалось, что ее маму ошибочно похоронила другая семья. Только месяц назад родным удалось перезахоронить тело Галины Ярошенко.

СБУ сообщила о подозрении исполнителям убийства

Пока российские войска не подпускали гражданских к разборке завалов, Чайко раздавал оккупантам медали буквально в десяти километрах от места преступления. В селе Здвижевка в детском саду он обустроил свой штаб. После поражения под Киевом, Чайко был назначен командующим войсками в Сирии. Кравченко до сих пор остается командующим 11-й армией ВВС и вероятно, и дальше направляет бомбардировщики в Украину. Обоим генералам СБУ сообщила о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Досудебное следствие продолжается.

Василий поселился на заводе, где работает. Там ему выделили небольшую комнату. Место, где когда-то стоял его дом, мужчина пытается объезжать, чтобы не видеть. В этом году там обещают начать строительство новой высотки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест еще двух российских военных преступников. В этот раз – военных командующих дальней авиации и Черноморского флота государства-террориста.

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